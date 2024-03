Lufthansa : nouvel appel à la grève du personnel au sol cette semaine

Le syndicat allemand Verdi a appelé le personnel au sol de la compagnie à faire grève jeudi et vendredi, se disant insatisfait de l'état des négociations salariales...

(Boursier.com) — Nouvelle menace de grève chez Lufthansa... Alors que le premier groupe européen de transport aérien doit publier ses résultats annuels le 7 mars prochain, le syndicat allemand Verdi a appelé le personnel au sol de la compagnie à faire grève jeudi et vendredi, se disant insatisfait de l'état des négociations salariales avec la direction.

La semaine dernière, Verdi avait déjà lancé un appel à la grève de trois jours pour le personnel au sol de certains secteurs du groupe, excluant cependant le secteur des passagers. Face à l'absence de progrès dans les discussions avec la direction, le syndicat envisage désormais d'intensifier les actions.

"Suite aux récentes journées de grève chez Lufthansa Cargo et Lufthansa Technik, ne touchant pas le trafic passagers, notre demande de négociation auprès du groupe Lufthansa est demeurée sans réponse, et l'entreprise ne semble pas disposée à améliorer son offre de manière significative, regrette-t-il dans un communiqué, évoquant "une grève d'avertissement les jeudi et vendredi de cette semaine (7 et 8 mars 2024)".

Wir rufen die #Lufthansa-Bodenbeschäftigten zu einem zweitägigen Warnstreik am Do & Fr (7./8. März 2024) auf:https://t.co/OxpPkExc5g >— ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (@_verdi), via Twitter

Un minimum de 500 euros de plus par mois

La dernière offre de Lufthansa incluait une augmentation de salaire sur une période prolongée, mais elle ne satisfait pas les demandes du syndicat. Verdi réclame des augmentations de salaire de 12,5% pour les travailleurs qu'il représente, soit un minimum de 500 euros de plus par mois.

"Personne ne peut comprendre que le groupe va annoncer cette semaine un résultat annuel record, augmenter correctement les bonus des membres du directoire et que les employés au sol, avec des salaires horaires atteignant parfois 13 euros, ne savent même plus comment ils vont pouvoir joindre les deux bouts dans les villes les plus chères d'Allemagne", a dénoncé le responsable des négociations pour Verdi, Marvin Reschinsky.

Les conducteurs de train appelés à la grève également

Le 20 février dernier, une grève d'une journée du personnel au sol, affectant les passagers, avait déjà eu lieu. Elle avait entraîné l'annulation de la plupart des vols de Lufthansa dans sept aéroports allemands, affectant environ 100.000 voyageurs.

L'Allemagne est actuellement en proie à une série de grèves dans différents secteurs depuis plusieurs mois, notamment dans les transports, non seulement chez Lufthansa, mais aussi chez l'opérateur ferroviaire Deutsche Bahn. Les conducteurs de train sont d'ailleurs appelés à des "vagues de grèves" à partir de mercredi, dans le cadre d'un conflit prolongé concernant les salaires et les horaires de travail, a annoncé ce lundi le syndicat GDL.