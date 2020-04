Lufthansa Group prolonge le programme des vols de rapatriement jusqu'au 3 mai

Les vols qui devaient être effectués jusqu'au 24 avril ont d'ores et déjà été annulés. Depuis le 2 avril, les modifications sont mises en oeuvre et les passagers concernés sont informés de ces changements.

(Boursier.com) — En raison de la persistance des restrictions de voyage, Lufthansa a décidé aujourd'hui de prolonger son programme de vols de rapatriement, qui devait initialement se dérouler jusqu'au 19 avril, jusqu'au 3 mai. Cela signifie également que tous les vols restants de l'horaire initial entre le 25 avril et le 3 mai seront annulés.

Besoins urgents

Lufthansa continuera donc à offrir un service pour répondre aux besoins urgents... Au total, 18 vols long-courriers hebdomadaires sont prévus : trois fois par semaine chacun, de Francfort à Newark et Chicago (tous deux aux États-Unis), Montréal (Canada), Sao Paulo (Brésil), Bangkok (Thaïlande) et Tokyo (Japon).

Les vols à destination de Johannesburg (Afrique du Sud) ont dû être interrompus avant le 16 avril en raison de la réglementation officielle. En outre, la compagnie aérienne propose toujours une cinquantaine de liaisons quotidiennes depuis ses hubs de Francfort et de Munich vers les villes les plus importantes d'Allemagne et d'Europe.

À l'avenir, SWISS proposera également trois vols long-courriers hebdomadaires à destination de Newark (États-Unis) au départ de Zurich et de Genève, en plus d'un horaire court et moyen-courrier sensiblement réduit, axé sur certaines villes européennes.

60.000 vacanciers concernés

En plus des vols réguliers, les compagnies aériennes de Lufthansa Group (Lufthansa, Austrian Airlines, SWISS, Brussels Airlines, Eurowings et Edelweiss) ont effectué plus de 300 vols spéciaux depuis le 13 mars, ramenant quelque 60.000 vacanciers dans leurs pays d'origine, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et la Belgique...

Environ 45 autres vols sont déjà en préparation. Les clients sont et ont été des voyagistes, des compagnies de croisière et des gouvernements.

Vols spéciaux

En plus des vols réguliers de fret, Lufthansa Group a déjà effectué 22 vols spéciaux de fret pur avec des fournitures de secours à bord. Trente-quatre autres vols cargo spéciaux sont déjà prévus.

Les passagers dont les vols ont été annulés ou qui n'ont pas pu prendre leur vol peuvent conserver leur réservation et ne doivent pas s'engager à une nouvelle date de vol pour le moment. Le billet et la valeur du billet restent inchangés et peuvent être convertis en un bon pour une nouvelle réservation avec une date de départ jusqu'au 30 avril 2021 inclus.

La conversion en bon est possible en ligne sur les sites web des compagnies aériennes. Les clients qui choisissent une nouvelle date de voyage jusqu'au 31 décembre 2020 inclus bénéficieront également d'une réduction de 50 euros sur chaque nouvelle réservation...