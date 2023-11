Loyers : à Londres, les prix font fuir les jeunes

Ils ont bondi de 16% sur un an au mois de septembre...

(Boursier.com) — Environ 48 % des locataires âgés d'une vingtaine d'année qui ont changé d'appartement ont quitté Londres cette année, selon les données de la société immobilière Hamptons. Il s'agit de la première hausse depuis 2020 et le début de la pandémie de Covid. Rien d'extraordinaire à ce phénomène : les loyers ont progressé de 16% sur un an en septembre dans la capitale, au-delà de la hausse moyenne de 9% observée en Europe.

Les coûts plus élevés poussent davantage de jeunes travailleurs à partir, même avec des emplois relativement bien payés, indique Hamptons. "Londres se démarque de plus en plus comme un lieu où la vie pour les jeunes moins riches n'est plus possible", a déclaré Job Tabbush, chercheur au groupe de réflexion britannique Centre for London, interrogé par Bloomberg. Il cite l'exemple de Rebecca Donaldson, 26 ans, qui a quitté son appartement dans le nord de Londres cet été après que son propriétaire a augmenté son loyer de 800 à 1 500 livres sterling (1.700 euros). La jeune femme, qui gagne moins de 30.000 £ par an, a donc décidé de déménager Birmingham où le loyer était plus abordable.

Retour chez les parents

Une multitude de facteurs a fait monter les loyers à Londres, et notamment des taux d'intérêt élevés qui ont fait augmenter les coûts hypothécaires pour les propriétaires et bloqué un grand nombre d'acheteurs potentiels, créant une demande accrue de locations. Seul un appartement était disponible pour six locataires au mois de septembre, selon le site de location britannique Spareroom. Les professionnels de l'immobilier observent néanmoins les signes d'un léger ralentissement de la demande, à mesure que de plus en plus de candidats quittent la ville ou, dans certains cas, décident de s'installer avec des membres de leur famille.

Le nombre de Britanniques vivant avec leurs parents a bondi de 15% au cours de la dernière décennie, selon l'Office des statistiques nationales, alors que le pouvoir d'achat ne suit pas le rythme. Pour conserver le même niveau de vie qu'en 2020, les Londoniens devraient dépenser 25 % de plus par semaine, selon l'association caritative Trust of London. Pendant ce temps, les salaires en Londres ont augmenté de 5% sur la période, selon Bloomberg.