Louis Vuitton reste la marque française la plus puissante en 2020









Valorisé à hauteur de 53,4 milliards de dollars, le géant du luxe conserve sa place de leader dans le dernier palmarès Kantar.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Louis Vuitton est indétrônable... Selon le palmarès 2020 des marques françaises les plus puissantes établi par le cabinet Kantar, le maroquinier, qui appartient au numéro un mondial du luxe LVMH, s'est maintenu en tête avec une progression de 15% de sa valeur de marque, à 53,4 milliards de dollars. Kantar attribue cette croissance à des "initiatives de marketing telles que des parcours immersifs pour ses clients ou en créant 'LV TV' avec YouTube, moteur important de son succès".

Le secteur du luxe est par ailleurs bien représenté dans le classement : Chanel (43 milliards de dollars) et Hermès (34,6 milliards de dollars) complètent le podium. Dans le classement BrandZ Top 50 2020, qui affiche une croissance de 6% et une valeur de marque totale de 309,7 milliards de dollars, on retrouve également Cartier (12ème), Dior (14ème), Saint Laurent (18ème), Givenchy (26ème) ou encore Céline (35ème).

"Neuf marques de luxe contribuent majoritairement à cette croissance puisqu'avec une valeur combinée de 151 milliards de dollars, elles représentent près de la moitié de la valeur totale du rapport global", précise le cabinet, qui a combiné des données financières de sociétés ayant fait l'objet de publications officielles et les opinions de plus de 100.000 consommateurs issus de pays du monde entier.

Deux nouveaux entrants

L'étude souligne l'importance de "la notoriété internationale" dans la valorisation des marques françaises. "Au total, le Top 30 a atteint un taux d'exposition à l'étranger de 76% (combinaison du chiffre d'affaires, des volumes vendus et de la rentabilité à l'étranger), le plus élevé de tous les classements BrandZ, les pays qui suivent étant l'Allemagne (64%) et l'Italie (60%)", précise Kantar.

Le classement 2020 compte par ailleurs deux nouveaux entrants : le groupe de location de voitures Europcar (38ème, 1,2 milliard de dollars), qui "s'est diversifié de la location de voitures en offrant de nouvelles solutions de transports performants tels que les scooters, le covoiturage et les voitures électriques payantes" ; et Bouygues Telecom (48ème, 0,8 milliard de dollars), qui "a investi dans l'expansion de la 5G et les partenariats autour des objets connectés...".

Decathlon, la marque la plus innovante en 2020

Selon le cabinet, "l''innovation est également un facteur majeur dans le succès des marques cosmétiques haut de gamme", précisant que l'indice d'innovation des marques françaises, se situe à 107, contre une moyenne de 100. "La France est désormais mieux évaluée sur cette dimension et se situe devant la Grande Bretagne (105), les Pays Bas (106) et au niveau de l'Italie (107)", précise l'étude.

Kantar a par ailleurs souligné la performance de Decathlon, considérée comme "la marque la plus innovante en 2020, en particulier pour avoir misé sur le shopping numérique (en ligne et en magasin) et pour l'importance qu'elle a accordée aux expériences et à l'interactivité".