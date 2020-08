Londres veut que les Britanniques retournent au bureau

Londres veut que les Britanniques retournent au bureau









Et le gouvernement met même dans la balance les risques de licenciement !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Premier ministre britannique Boris Johnson va lancer la semaine prochaine une campagne publique pour inciter les Britanniques à retourner au bureau, alors que le gouvernement prévient les salariés que le télétravail les rend plus "vulnérables" à un licenciement. Selon les informations du journal The Telegraph', la campagne visera à mettre en avant les vertus d'un retour sur le lieu de travail et à rassurer sur la sécurité sanitaire.

Le journal cite une source gouvernementale selon laquelle "il ne s'agit pas seulement d'économie", mais aussi qu'il est aussi question de la santé mentale des salariés.

Bienfait sociaux et émotionnels

"Il y aura trois messages principaux: montrer à la population que le lieu de travail est un lieu sûr, souligner les bienfaits sociaux et émotionnels d'un retour au bureau, et encourager les gens à prévoir la manière dont ils vont retourner au travail afin de se sentir en confiance pour le faire", a déclaré cette source.

D'après des données du Centre pour les villes, seuls 17% des employés dans les villes britanniques étaient retournés sur leurs lieux de travail début août. Boris Johnson a encouragé le mois dernier les salariés travaillant depuis chez eux à retourner au bureau pour aider l'économie à se rétablir d'une contraction de 20% au deuxième trimestre.

Les cas remontent aussi

Le Royaume-Uni a enregistré jeudi 1.522 nouveaux cas de contamination au coronavirus, un pic depuis le 12 juin, contre 1.048 la veille, selon les chiffres du gouvernement.

Les autorités britanniques ont signalé 12 décès supplémentaires liés à l'épidémie, sur la base des cas confirmés de contamination des 28 jours précédents, ce qui porte le total à 41.477 morts dans le pays.