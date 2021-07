Londres maintient la quarantaine pour les Français, même vaccinés

Une décision discriminatoire, pour le gouvernement français.

(Boursier.com) — Les voyageurs vaccinés contre le coronavirus seront dispensés de quarantaine au Royaume-Uni à partir de lundi, s'ils sont américains ou européens... à l'exception des Français ! Pour expliquer cette décision, Londres a mis sur la table la présence du variant Beta, initialement détecté en Afrique du Sud.

"Excessif et incompréhensible" pour le secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes, qui a réagi jeudi matin sur LCI. "C'est une décision discriminatoire à l'égard des Français puisque tous les Européens, même des pays qui ont des situations sanitaires plus difficiles que la nôtre au titre du variant Delta ou autre ne sont plus concernés par cette quarantaine", a estimé Clément Beaune.

Moins de 5% des cas en France

Selon lui, ce variant Beta "représente moins de 5% des cas en France et est surtout dans des territoires d'Outre-mer qui ne sont pas concernés par les flux vers le Royaume-Uni". "On a été parfois en France dans une situation sanitaire difficile, on comprenait même si on le regrettait que certains de nos voisins appliquent des mesures dures à notre égard. Mais là, franchement (...) il s'agit d'une décision qui n'est pas fondée scientifiquement et qui est discriminatoire", estime-t-il.

Selon la décision du gouvernement de Boris Johnson, les ressortissants français vaccinés mais aussi les expatriés britanniques vaccinés à l'étranger doivent se soumettre à un isolement compris entre cinq et dix jours à l'entrée dans le pays.

Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a abordé le sujet "il y a encore quelques jours", a expliqué Clément Beaune. "On continuera à maintenir cette pression. J'espère que cette décision sera revue le plus vite possible", a-t-il déclaré.