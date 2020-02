Londres et New York restent les principales destinations des voyageurs d'affaires européens

Paris et Zurich ont échangé leurs places. La capitale française a reculé en 5e position et la Suisse s'est emparée de la 4e, avec l'effet "Gilets Jaunes"...

(Boursier.com) — Selon le "rapport 2019 Cities & Trends" de BCD Travel, Londres et New York restent les villes les plus visitées par les voyageurs d'affaires européens en 2019. Étant donné que l'Europe est un marché mature dans le secteur du voyage d'affaires, il n'est pas surprenant de voir que la composition et le classement des 10 premières villes européennes ont peu changé...

En 2019, Londres, Amsterdam, Vienne, Barcelone, Copenhague, Madrid et Milan ont occupé les mêmes places qu'en 2018. Seuls deux changements ont été observés : Paris et Zurich ont échangé leurs places. La capitale française a reculé en 5e position et la Suisse s'est emparée de la 4e - les perturbations causées par les manifestations des gilets jaunes en France peuvent expliquer ce déclin.

En outre, Francfort a été remplacée par Stockholm, ce qui lui a valu sa position dans le top 10 - ce changement pourrait refléter la performance économique de l'Allemagne en 2019.

La croissance économique allemande, axée sur les exportations, a ralenti en 2019. Elle est passée de 1,5 % à seulement 0,6 %, évitant de justesse une récession. Face à ce ralentissement, l'économie suédoise s'est montrée plus robuste...

Top 10 des destinations européennes en 2019

1. Londres

2. Amsterdam

3. Vienne

4. Zurich

5. Paris

6. Barcelone

7. Copenhague

8. Madrid

9. Milan

10. Stockholm

Les villes du 'top 10' restent inchangées, et New York et Shanghai conservent la première et la deuxième place. On observe cependant un léger changement au niveau des destinations intercontinentales. Trois villes ont grimpé dans le classement : San Francisco (+2), Chicago (+1) et Tokyo (+1). Quant à Pékin, Dubaï et Singapour, elles ont respectivement perdu 2, 1 et 1 places.

San Francisco est passé de la 5e à la 3e position, décalant ainsi Singapour et Dubaï dans le bas du classement. La capacité des compagnies aériennes peut représenter un facteur : au cours de l'année dernière, les services directs entre la région EMEA (principalement l'Europe) et San Francisco ont augmenté de 8% et le nombre de sièges de 9%. Pékin est passé de la 6e à la 8e position.

Ce déclin pourrait s'expliquer par le ralentissement économique de la Chine et les conséquences de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Ces événements ont peut-être eu des répercussions sur les voyages des entreprises américaines opérant en dehors de la région EMEA.

Top 10 des destinations intercontinentales en 2019

1. New York

2. Shanghai

3. San Francisco

4. Singapour

5. Dubaï

6. Chicago

7. Tokyo

8. Pékin

9. Boston

10. Los Angeles

Le Royaume-Uni reste la première destination des voyageurs d'affaires européens en 2019, suivi de l'Allemagne et de l'Espagne. Les États-Unis, la Chine et l'Inde conservent leurs places en tête du classement des destinations intercontinentales les plus populaires. Ces résultats témoignent de forts liens commerciaux entre l'Europe et les économies croissantes de la Chine et de l'Inde...