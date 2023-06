Londres en tête du mouvement de correction des prix des bureaux en Europe

Les valeurs européennes des bureaux prime nécessitent une correction moyenne de -15% par rapport aux niveaux de prix actuels pour arriver à leur juste prix...

(Boursier.com) — Une baisse des prix est en cours partout en Europe... Savills, Conseil international en immobilier, observe que sept des marchés européens core arrivent à des niveaux de "juste prix" pour la première fois du cycle en cours, sur la base des prix actuels par rapport à la moyenne à cinq ans des primes de risques.

Comme le précise Savills, une valorisation au juste prix indique que le rendement fondamental se trouve à une distance de 10% ou moins du rendement du marché.

Les sept marchés européens core incluent Paris La Défense, Londres, Amsterdam, Hambourg, Francfort, Oslo et Berlin, où Savills signale un retour de l'intérêt des investisseurs suite à des volumes d'investissement comptant parmi les plus faibles des dernières années.

Au mois d'avril 2023, Londres semble avoir terminé sa correction, suivie par Hambourg (-3%) et Amsterdam (-5%), qui apparaissent donc comme les marchés les plus proches de leur juste prix, ce qui fait que les transactions devraient y rebondir les premières...

Correction moyenne

Les valeurs européennes des bureaux prime nécessitent une correction moyenne de -15% par rapport aux niveaux de prix actuels pour arriver à leur juste prix, avec un certain nombre de marchés ouest-européens déjà arrivés dans ces niveaux, compris dans un intervalle de 10% au-dessus ou en-dessous du prix fondamental du marché.

En parallèle de ce mouvement de hausse des rendements, l'évolution vers une valorisation juste a été soutenue par des prévisions d'inflation plus basses et de meilleures perspectives en termes de croissance des loyers, une croissance des loyers réels des marchés d'Europe de l'Ouest étant désormais attendue pour les cinq prochaines années d'après Savills.

Refroidissement économique

Étant donné la conjoncture économique plus faible, les économistes s'attendent à une baisse du taux directeur de la Banque centrale européenne qui devrait passer à 3% en 2024 puis à 2% en 2025, ce qui devrait soutenir la relance de la demande des investisseurs...

Tristam Larder, Head of European Capital Markets Savills, affirme que bien que Londres montre le chemin à suivre, les prix semblent aussi s'adapter à grande vitesse en Europe continentale. Les rendements prime à Francfort ont ainsi repris 110 points de base à 3,8% ces quatre derniers trimestres, bien que d'autres données comparatives manquent encore.

Nous constatons que la majeure partie des transactions concernent les biens value-add, avec des investisseurs en fonds propres cherchant à se refinancer à des taux plus favorables l'année prochaine. La taille moyenne des lots concernés est significativement plus faible, les acquéreurs devenant plus sélectifs dans les caractéristiques des biens et certains actifs étant retirés de la vente. Dans l'état actuel des choses, certains investisseurs privés passent d'une stratégie d'achat-rénovation-revente à achat-rénovation-maintien en portefeuille, et ne remettront leurs biens en vente que lorsque le sentiment général des acquéreurs s'améliorera.

Richard Garside, Head of Central London Investment Savills, affirme que cette analyse nous montre que Londres offre davantage de valeur dans un contexte européen grâce à un repositionnement rapide des prix et à l'attrait qu'exerce toujours la capitale britannique sur les investisseurs internationaux. "

D'après Mike Barnes, Associate Director European Research, Savills, il semblerait que nous soyons arrivés presque aux deux-tiers de la correction des prix en cours en Europe, même si ce phénomène varie significativement selon les marchés, et nous nous attendons à ce que l'offre rejoigne à nouveau la demande pour le parc de bureaux prime moyen au 4ème trimestre 2023. Notre analyse des valeurs immobilières MSCI pour le Royaume-Uni montre que nous assistons à la correction la plus rapide de tous les ralentissements récents, avec un mouvement deux fois plus rapide que lors de la crise financière de 2008."

"Bien qu'une bonne partie du chemin ait déjà été faite, le repricing des actifs immobiliers n'est pas achevé en France. De nombreux acheteurs significatifs se manifestent mais les vendeurs continuent de se montrer très conservateurs sur les valeurs de cession, même si nous constatons une reprise de l'activité sur les meilleurs actifs et secteurs géographiques. L'établissement d'un point d'accord sur les valeurs entre vendeurs et acheteurs reste la clé d'une reprise du marché français de l'investissement" ajoute Alexandre Wodka, Head of Investment de Savills France.