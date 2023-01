London Electric Vehicle Company veut révolutionner la mobilité !

LEVC ouvre un nouveau chapitre de son histoire et définit la trajectoire de sa marque pour les dix ans à venir...

(Boursier.com) — Dépassant le statut de constructeur de taxis haut de gamme, LEVC va devenir une entreprise majeure du secteur des technologies de la mobilité. Basée sur l'héritage unique de LEVC, la nouvelle stratégie vise à proposer des solutions de mobilité intelligentes, vertes, sûres et accessibles à un public plus large que jamais...

LEVC (London Electric Vehicle Company) ouvre ainsi un nouveau chapitre capital de son histoire et définit la trajectoire de sa marque pour les dix ans à venir au moins, avec une nouvelle stratégie en vue de devenir une entreprise majeure du secteur des technologies de la mobilité.

S'appuyant sur son expérience inégalée des véhicules sur mesure, puisque LEVC produit l'emblématique taxi londonien depuis plus de 70 ans, la nouvelle stratégie prévoit un développement au-delà de la production du TX, le taxi le plus évolué du monde.

Soulignant cet engagement, LEVC UK présente sa nouvelle équipe dirigeante qui devra mettre en oeuvre cette nouvelle stratégie. Les nominations viennent renforcer l'expertise existante en ingénierie, marketing et production au sein du siège de l'entreprise à Ansty, au Royaume-Uni, que viennent appuyer les ressources mondiales de la société mère Geely Holding Group.

Nominations

Alex Nan conserve son poste de PDG international et devient également PDG de LEVC UK. Il est chargé de superviser la stratégie commerciale mondiale, les technologies, la planification des produits et la coordination avec Geely Holding Group. Chris Allen, nommé directeur général de LEVC, après avoir été directeur juridique et secrétaire de l'entreprise, sera chargé de l'approvisionnement, de la production, de la technologie et de la qualité, des affaires gouvernementales, ainsi que des services liés à la mobilité. Jenny Jin est nommé directrice exécutive et sera chargée des ventes, du marketing et de l'après-vente. Moe Wang, directeur général de LEVC Overseas, devient également directeur des ventes internationales pour LEVC UK.

Alex Nan, PDG de LEVC, a déclaré : "LEVC entre dans une nouvelle phase passionnante de sa stratégie commerciale qui prévoit que l'entreprise devienne un acteur majeur du secteur des technologies de la mobilité zéro émission... Depuis le lancement du TX en 2018, LEVC connaît une croissance rapide, avec 9.000 véhicules vendus dans le monde à ce jour. Ces véhicules ont parcouru plus de 800 millions de kilomètres et évité le rejet dans l'atmosphère de 152.000 tonnes de CO2."

"À Londres, le TX de LEVC représente 82% du marché des taxis et il y a aujourd'hui plus de TX dans les rues que de TX4 diesel. LEVC se tourne vers l'avenir afin d'aider la capitale à accélérer sa transition vers une flotte de taxis noirs électriques et propres. Notre usine de production de pointe d'Ansty, Coventry, restera au coeur de la fabrication de l'emblématique TX Taxi, le taxi noir londonien, et des modèles de la nouvelle génération. Nous nous servirons de l'héritage unique de LEVC pour nous développer au-delà de la production de taxis haut de gamme en proposant des solutions de mobilité intelligentes, vertes, sûres et accessibles à un public plus large que jamais. Consultez régulièrement cet espace en 2023, car nous ciblons une croissance annuelle des ventes de 20% et nous publierons également d'autres informations sur la stratégie de LEVC au cours du premier trimestre."

Coup d'oeil dans le rétroviseur

L'histoire de LEVC a commencé en 1908 lorsque le premier taxi noir a été spécialement imaginé et commandé pour être mis en service à Londres. Avec sa silhouette inimitable et ses codes esthétiques classiques, ce véhicule britannique emblématique définit l'entreprise depuis plus d'un siècle.

En 2018, LEVC a commercialisé son dernier modèle de taxi, le TX électrique. Le TX est le taxi le plus propre et le plus évolué jamais créé grâce à la technologie eCity révolutionnaire de LEVC.

LEVC fabrique sa gamme de taxis électriques à prolongateur d'autonomie TX Taxi dans une usine de pointe à Ansty, Coventry. Depuis 2014, Geely a investi plus de 500 millions de livres sterling dans LEVC, ce qui a permis la construction d'un tout nouveau site de production respectueux de l'environnement, le premier site de production du Royaume-Uni dédié aux véhicules électriques.

En novembre 2019, LEVC a commencé à produire son premier modèle hors taxi, avec le lancement du VN5, un fourgon électrique de taille moyenne. Basé sur la même technologie eCity que le TX, le VN5 allie des performances zéro émission et une autonomie zéro stress, une combinaison clé pour les utilisateurs de véhicules utilitaires...