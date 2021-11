Loisirs : en 2022, les Français seront partagés entre les voyages et l'aménagement de la maison

Cofidis a publié la 3ème édition de son enquête "La liste des projets des Français pour 2022"

(Boursier.com) — Cofidis , acteur majeur du crédit à la consommation en France, a publié la 3ème édition de son enquête "La liste des projets des Français pour 2022", réalisée en collaboration avec l'institut CSA Research. En septembre dernier, la 10e édition du Baromètre du pouvoir d'achat de Cofidis montrait la volonté de nombreux Français de mener à bien des projets au budget important pour l'année à venir... Cofidis a donc de nouveau interrogé les Français afin d'en savoir plus sur les envies qui les animent pour 2022...

En 2022, l'optimisme toujours présent malgré la crise...

Premier constat de cette enquête : les Français continuent de multiplier les projets, puisqu'ils sont 54% à déclarer avoir autant de projets pour 2022 que pour l'année précédente - une part en nette augmentation en comparaison à l'édition 2020 (47%) - et sont 27% à avoir davantage de projets pour 2022 que pour l'année précédente.

D'ailleurs, près d'un Français sur deux (46%) aborde 2022 en ayant plus confiance en ses finances, soit autant que dans la précédente vague de l'enquête, datée de janvier 2020, juste avant le début du Covid. Cette tendance se ressent particulièrement chez les CSP+ (67%) et les moins de 35 ans (57%).

A contrario, les personnes plus âgées sont celles qui envisagent l'avenir le moins sereinement : les plus de 50 ans (62%) et les retraités (65%) déclarent ne pas aborder 2022 avec autant de confiance que 2021.

Les voyages et l'aménagement intérieur, grands gagnants des projets 2022

Plus d'un Français sur deux (52%) déclare envisager des projets d'envergure pour 2022. Parmi les projets les plus populaires cette année, les voyages tirent nettement leur épingle du jeu dans le coeur des Français : 39% d'entre eux envisagent en effet de partir en voyage en 2022. Une nette augmentation (+8 points) par rapport à l'édition 2020, qui confirme la popularité de ce projet...

Côté budget, l'évolution se fait également sentir puisque les Français envisagent d'y consacrer un budget moyen de 2.703 euros, contre 2.518 euros en 2020...

Pour 2022, le "nesting", tendance sociétale propice au bien-être et à l'amélioration de l'habitat ("nid"), occupera également une place centrale dans les projets des Français : 32% d'entre eux envisagent de rénover leur logement en 2022 (+5 points par rapport à 2020), 31% de le décorer (+7 points) et 21% d'acheter des meubles (stable).

L'essor du télétravail et des périodes passées à la maison ont ainsi fait naître chez les Français un désir d'effectuer des changements chez eux. Concernant le budget, cette tendance du nesting a un véritable impact sur le porte-monnaie des Français, avec un budget consacré qui a augmenté très nettement : Rénovation du logement : 11.521 euros (vs 8.487 euros en 2020) et Décoration du logement : 2.517 euros (vs 1.725 euros en 2020).

Concernant les autres projets des Français : 19% des Français envisagent l'achat de produits high-tech en 2022, pour une somme moyenne de 2.495 euros,13% l'achat d'une voiture d'occasion (9.702 euros), 12% un achat immobilier (190.600 euros), 12% un déménagement (1.697 euros) et 12% l'achat d'une voiture neuve (19.290 euros)

Les Français, très prévoyants pour le financement de leurs projets !

Pour une grande partie des Français, les projets à venir sont réfléchis et planifiés : pour un tiers d'entre eux (33%), il s'agit d'envies de longue date, loin devant un besoin devenu indispensable cette année (25%) ou un changement dans la vie personnelle ou professionnelle (23%).

D'ailleurs, les Français continuent très largement (83%) à planifier et anticiper le financement de leurs projets : pour 74% d'entre eux plusieurs mois à l'avance, et pour 21% d'entre eux plusieurs années à l'avance.

Côté solutions de financement, les Français opteront en priorité pour le recours à l'épargne personnelle pour au moins l'un de leurs projets (68%), suivi par le recours au budget de dépenses courantes (53%). A noter que 25% des Français envisagent de souscrire à un crédit à la consommation (+5 points vs 2020) pour mener à bien leurs projets, notamment les 25-34 ans (37%), les cadres (39%) et les moins de 35 ans (33%).

Enfin, 29% des Français envisagent d'avoir recours au paiement en "3 ou 4 fois sans frais" pour au moins l'un de leurs projets. Pour les Français, le crédit à la consommation apparaît davantage comme un accélérateur de projets : en effet, 39% l'envisagent pour ne pas avoir à puiser dans leurs économies et 32% pour pouvoir réaliser leur projet rapidement...