Loi sur l'accès au soin : les médecins libéraux en grève ce vendredi

L'association Médecin pour demain s'oppose à une proposition de loi, visant à lutter contre la désertification médicale, notamment en rendant obligatoire la participation des médecins à une permanence de soins.

(Boursier.com) — Alors qu'elle s'oppose à une proposition de loi censée améliorer l'accès au soin, l'association Médecins pour demain appelle à la grève et la fermeture des cabinets ce vendredi, dénonçant "un coup de massue de plus sur les médecins libéraux" et "la volonté de coercition des politiques sur la médecine de ville".

Dans un communiqué, l'association estime que la proposition de loi du député Horizon Frédéric Valletoux, qui sera présentée la semaine prochaine à l'Assemblée nationale, est "creuse et démagogique" et fait "une nouvelle fois porter le poids de la carence du système de santé français sur le peu de médecins libéraux qui persistent à vouloir travailler dans cet exercice".

Cette proposition fait "un pas de plus vers la médecine à 2 vitesses (médecine low cost versus médecine déconventionnée) et l'inégalité d'accès aux soins pour les Français. La solution est de rendre plus attractif notre métier, et non pas l'inverse. A bon entendeur !", a-t-elle ajouté.

Aujourd'hui grève des médecins généralistes contre la loi Valletoux >Interview de Guillaumin Soline de Médecins pour demain pic.twitter.com/NUAwiI90pd

— Médecins Pour Demain (@MedPourDemain), via Twitter

La participation des médecins à une permanence de soins rendue obligatoire

La direction de Médecins pour demain évoque également un risque d'aggraver les charges administratives déjà pesantes pour le secteur médical. "Elle portera le coup de grâce de l'administratif à la médecine libérale", a-t-elle affirmé dans une tribune publiée fin mai dans 'Le Monde'.

Ce texte, soutenu par les députés de la majorité, vise à lutter contre la désertification médicale, notamment en rendant obligatoire la participation des médecins à une permanence de soins ou en rattachant tous les professionnels de santé à une Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS).

Parmi les autres mesures prévues par la proposition de loi : la création d'un Conseil territorial de santé (CTS) pour piloter les territoires de santé, et l'interdiction de l'intérim médical en début de carrière pour les jeunes diplômés.