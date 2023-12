Loi immigration : l'économie aura besoin "massivement" de travailleurs étrangers, estime le patron du Medef

"Ce ne sont pas les patrons qui demandent massivement de l'immigration, c'est l'économie", a affirmé Patrick Martin.

(Boursier.com) — Alors que la commission mixte paritaire, composée de députés et de sénateurs, qui a été chargée de trouver un compromis pour faire adopter le texte sur l'immigration, a repris ses travaux ce mardi matin, le président du Medef, Patrick Martin, a pris part à cet épineux débat, regrettant que le volet économique soit "occulté" dans les discussions actuelles entourant le projet de loi.

"Nous, le Medef et les 180.000 entreprises qui le compose, pensons que le volet économique de ce débat a été un peu occulté ou surfocalisé sur la seule régularisation des sans-papiers qui est un sujet à nos yeux sensible, mais mineur", a-t-il estimé au micro de 'Radio Classique".

"En France, la population en âge active va baisser à partir de 2036... Or, on a des régimes sociaux, les retraites, l'assurance chômage, la santé, qui sont assis sur les revenus du travail, donc sur l'emploi. Que va-t-on faire ? Et c'est cela qui nous frustre dans le débat actuel", a soulevé le patron des patrons.

3,9 millions de salariés étrangers nécessaires selon Patrick Martin

"On s'est pas interrogé finalement sur ce qui sera l'essentiel : aura-t-on ou non besoin de main-d'oeuvre immigrée à partir de 2036 ?", a-t-il poursuivi, précisant qu'il parle ici d'immigration "légale". "Nous sommes violemment contre le travail illégal", a insisté Patrick Martin, affirmant que "ce ne sont pas les patrons qui demandent massivement de l'immigration, c'est l'économie".

Le président du Medef a souligné le besoin croissant de main-d'oeuvre dans des secteurs en tension, tels que l'aide à la personne, avec environ 800.000 postes à pourvoir d'ici 2030, ainsi que dans des métiers qualifiés comme la recherche et l'ingénierie. "D'ici 2050, nous aurions besoin, sauf à réinventer notre modèle social, sauf à réinventer notre modèle économique, de 3,9 millions de salariés étrangers", a-t-il indiqué...

Travaux suspendus jusqu'à ce mardi matin

Une semaine après son rejet à l'Assemblée nationale, le projet de loi sur l'immigration du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était en cours d'examen depuis lundi par une commission mixte paritaire (CMP) regroupant des députés et des sénateurs. Alors que le texte est à l'origine de joutes nourries depuis des mois dans toute la classe politique française, le président Emmanuel Macron a demandé un "compromis intelligent" sur le projet de loi... Mais après plusieurs heures infructueuses de tractations entre le groupe Les Républicains (LR), en position de force dans les débats, et le camp présidentiel, la CMP a suspendu ses travaux jusqu'à ce mardi matin.

L'un des principaux points de désaccord entre les deux parties porte sur la question des aides au logement (APL) que la droite veut soumettre comme d'autres prestations sociales à un délai de carence pour les ressortissants étrangers, y compris ceux qui travaillent, ce que la majorité présidentielle assimile à la mise en oeuvre d'une "préférence nationale" inacceptable.

La composition de la CMP reflète les équilibres politiques à l'Assemblée nationale et au Sénat. A savoir : quatre députés du camp présidentiel, une des Républicains, un député du Rassemblement national et une de La France insoumise. Du côté du Sénat, trois LR, deux socialistes, un centriste et un macroniste sont autour de la table des négociations...