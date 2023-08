Logo X géant : Twitter écope d'une amende de 4.500 dollars

L'enseigne ultra lumineuse qui devait acter le changement de nom du réseau social a été retirée début août, alors que San Francisco a porté plainte et imposé le retrait du panneau...

(Boursier.com) — Alors que le nouveau logo de Twitter, X, avait créé un remue-ménage au siège à San Francisco, la sanction est tombée pour le réseau social. La ville californienne a infligé une amende de 4.447 dollars (environ 4.042 euros) à la plateforme de microblogging, désormais baptisée X, comme l'a rapporté le quotidien local 'San Francisco Chronicle', qui cite le département de l'inspection des bâtiments de San Francisco.

Le propriétaire du bâtiment a réglé l'amende et X n'a rien payé, précise le journal, qui rappelle que "les propriétaires fonciers paient généralement pour les infractions aux permis de construire". Toutefois, il n'a pas été précisé si l'amende serait répercutée sur l'entreprise californienne.

Pour rappel, fin juillet dernier, Elon Musk, qui a racheté Twitter en octobre 2022, est parvenu à faire installer un "X" géant au sommet de son siège, situé au 1355 Market Street Street, afin d'acter le changement de nom.

24 plaintes

Mais l'enseigne ultra lumineuse aux allures de panneau publicitaire et clignotante a finalement été retirée début août, alors que San Francisco a porté plainte et imposé le retrait du panneau après l'ouverture d'une enquête par le département de l'inspection des bâtiments de la ville pour vérifier sa conformité aux normes en vigueur.

L'installation de ce "X" extrêmement lumineux avait également suscité la colère des résidents voisins, qui se plaignaient des lumières gênantes. De nombreux riverains avaient fait part de leur désarroi sur les réseaux sociaux, vidéos à l'appui. Au total, le service des bâtiments de la ville a enregistré 24 plaintes.

"La campagne marketing la moins chère de tous les temps"

Sur X, Elon Musk s'est félicité de cette opération de communication. Le milliardaire a utilisé un gif de Tony Montana dans le film Scarface pour répondre à un tweet qui affirmait qu'il s'agissait de "la campagne marketing la moins chère de tous les temps", en faisant référence au montant de l'amende.

Fin juillet, le patron de Tesla a annoncé vouloir rebaptiser Twitter "X", en référence à un symbole mathématique présent dans SpaceX, l'une de ses entreprises, et le prénom de son fils, appelé "X" en diminutif. "Aujourd'hui, X va aller plus loin, en transformant la place publique mondiale", a estimé, de son côté, la nouvelle directrice générale de l'entreprise, Linda Yaccarino dans un message publié sur la plateforme. Selon elle, X représente "l'avenir de l'interactivité illimitée - centrée sur l'audio, la vidéo, la messagerie, les paiements/la banque - créant un marché mondial pour les idées, les biens, les services et les opportunités".