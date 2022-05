Logiciel espion : Pegasus refait parler de lui !

Le téléphone de Pedro Sanchez a été infecté en mai 2021 et au moins une fuite de données avait alors eu lieu...

(Boursier.com) — Les autorités espagnoles ont détecté la présence du logiciel espion "Pegasus" dans les téléphones portables du Premier ministre Pedro Sanchez et de la ministre de la Défense Margarita Robles, a déclaré ce lundi le ministre de la Présidence, des Relations avec les Cortes et de la Mémoire démocratique, Felix Bolanos.

Le téléphone de Pedro Sanchez a été infecté en mai 2021 et au moins une fuite de données avait alors eu lieu... "Les interventions étaient illicites et externes, à savoir réalisées par des organismes non officiels et sans autorisation de l'État", a expliqué Felix Bolanos, ajoutant que les piratages avaient été signalées au ministère de la Justice et que la Haute Cour serait "chargée de l'affaire".

Cette annonce survient alors que le gouvernement de coalition espagnol fait face à une forte pression, sommée de s'expliquer après que le laboratoire canadien Citizen Lab eut déclaré que plus de 60 personnes liées au mouvement séparatiste catalan avaient été la cible du logiciel espion "Pegasus", fabriqué par le groupe NSO.

Après les allégations d'espionnage de membres du mouvement séparatiste catalan, le principal allié du gouvernement au Parlement, le parti indépendantiste de gauche catalan ERC, a expliqué qu'il retirerait son soutien tant que Madrid ne prendrait pas de mesures pour rétablir la confiance...

L'UE monte au créneau

L'organisme de surveillance de la protection des données de l'Union européenne a demandé l'interdiction de Pegasus en raison d'allégations selon lesquelles des gouvernements clients l'auraient utilisé pour espionner des militants, des journalistes et des hommes politiques...

A l'automne dernier, les téléphones d'au moins 5 ministres français et celui d'un diplomate rattaché à l'Elysée auraient été infectés par le logiciel espion Pegasus, selon Mediapart. Le site d'information citait des sources et un document confidentiel détaillant une enquête menée par des services spécialisés. Des "marqueurs suspects" avaient ainsi été détectés dans les téléphones de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale, de Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires, de Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture, d'Emmanuelle Wagon, ministre du Logement, et de Sébastien Lecornu, ministre des Outre-Mer.

Emmanuel Macron ciblé ?

D'après une enquête menée un peu plus tôt par un consortium de 17 médias, dont Le Monde et Radio France, le président Emmanuel Macron avait lui-même été ciblé en 2019 en vue d'une éventuelle mise sous surveillance de son téléphone par Pegasus, logiciel développé par la strat-up israélienne NSO. Le Premier ministre de l'époque, Edouard Philippe, avait aussi été visé.

A la suite de ces révélations, l'Elysée avait ordonné une série d'investigations, alors que Pegasus aurait servi à espionner des dizaines de responsables politiques, journalistes et activistes à travers le monde...

De son côté, la firme NSO avait affirmé à plusieurs reprises que les représentants du gouvernement français "n'étaient pas et n'ont jamais été les cibles de Pegasus".

