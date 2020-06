Logement : quelles sont les villes les plus chères pour les étudiants ?

Logement : quelles sont les villes les plus chères pour les étudiants ?









En province, un étudiant dispose d'un budget de 541 euros, contre 781 euros en région parisienne.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Environ 24.000 étudiants devraient faire leur arrivée sur les bancs de la fac ou des IUT à la rentrée 2020... Des jeunes dont la principale occupation dans les prochaines semaines devrait être de trouver un toit. D'après une étude réalisée par LocService.fr, spécialiste de la location entre particuliers, une large majorité d'entre eux (57%) recherche en priorité un studio ou un appartement T1 (une pièce).

L'appartement avec une chambre (T2) est plus marginal - seulement 16% des étudiants. "Les locations de chambres simples, qu'elles soient indépendantes ou chez l'habitant, recueillent 7% des recherches alors qu'un logement en colocation est plébiscité par 20% des étudiants", détaille cette étude, basée sur l'analyse de près de 50.000 demandes de locations réalisées sur les 12 derniers mois.

857 euros de loyer à Paris

Au niveau national, le budget logement des étudiants est de 602 euros, mais ce montant varie fortement selon les secteurs. En province, un étudiant dispose d'un budget de 541 euros, contre 781 euros en région parisienne. Quant aux jeunes qui souhaitent habiter dans Paris même, leur budget moyen mensuel, charges comprises, s'élève à 857 euros.

En moyenne, les chambres étudiantes se louent 402 euros pour une surface de 14 m2, les studios 506 euros pour 23 m2 et les appartements T1 503 euros pour 30 m2. Pour les appartements T2, la surface constatée est de 42 m2 et le loyer moyen de 646 euros.

Les villes les plus chères ?

Quelles sont les villes les plus chères ? Paris reste dans surprise et de loin la ville la plus où le budget est le plus lourd pour louer un studio - 885 euros en moyenne pour se loger -, et neuf des dix villes étudiantes les plus onéreuses sont en Île-de-France (Nanterre, Créteil, Guyancourt, Champ-sur-Marne, Saint-Denis, Cergy, Orsay et Evry, avec des prix oscillant entre 745 et 611 euros).

La ville de Nice est également dans le Top 10, avec un loyer moyen de 613 euros. Bordeaux est la deuxième ville la plus chère de province (565 euros), devant Lyon (564), Villeurbanne (523), Marseille (503), Lille et Montpellier (495), ou Strasbourg (485).

Et les moins chères ?

Le Mans et Poitiers sont en bas de classement, avec un loyer moyen de 347 euros pour un loyer. Les deux villes devancent Brest et Limoges (355 euros), Saint-Etienne (362), Pau (367), Angers (380), Clermont-Ferrand (383), Besançon (385) ou Le Havre, qui passe la barre des 400 euros.