Logement : Oxfam dénonce une "financiarisation" du marché en France et propose une "constitutionnalisation" du droit au logement

Face à l'explosion des prix immobiliers (+160% depuis les années 2000), l'accession à la propriété est de plus en plus difficile pour les plus modestes...

(Boursier.com) — Une "bombe sociale" à retardement... Oxfam France publie lundi un nouveau rapport dédié à l'explosion des inégalités dans le secteur du logement. "En 20 ans, les prix des biens immobiliers ont augmenté quatre fois plus vite que les revenus bruts des ménages, écrit l'ONG dans un rapport. Les 25% les plus modestes consacrent deux fois plus de leurs revenus aux dépenses de logement que les 25% les plus aisés.

"Ces dépenses liées au logement explosent au sein des plus pauvres pour les ménages locataires (hors logement social) et les ménages accédant à la propriété dont les remboursements des crédits immobiliers pèsent fortement sur leurs revenus... Enfin, le logement représente aussi le premier poste de dépenses pour les familles monoparentales, à 82% des femmes, et les personnes seules", selon Oxfam.

Elle rappelle les chiffres du rapport de la Fondation Abbé Pierre sur l'état du mal-logement en France : près de 15 millions de personnes sont touchées par la crise du logement en France, à laquelle s'ajoute pour les Français une crise de la vie chère qui exacerbe les inégalités en France...

— Oxfam France (@oxfamfrance), via Twitter

Désengagement de l'Etat

Dans son étude, Oxfam dénonce "le désengagement progressif de la puissance publique ces dernières décennies, qui laisse une plus grande place à des acteurs financiarisés et à une quête de rentabilité à tout prix. Dans cette course à la rentabilité, les résidences privées (étudiantes et séniors) se sont multipliées au détriment d'une offre abordable pour les plus précaires".

Est également pointée du doigt la "multiplication de niches fiscales censées attirer les financements privés". Selon le rapport d'Oxfam France, trois de ces niches ont coûté près de 11 milliards aux finances publiques en douze ans alors même que cela aurait pu financer la construction de plus de 70.000 logements sociaux...

Concentration...

Début 2021, les 10% les plus riches en patrimoine concentraient 44% du patrimoine immobilier. "Cette accumulation du patrimoine immobilier conduit au constat actuel qui est que 3,5% des ménages détiennent plus de 5 logements, soit 50% des logements mis en location par des particuliers", estime Oxfam.

Dans son viseur également, des entreprises comme Airbnb : "les plateformes de location courte durée créent une pénurie de logements et contribuent à l'augmentation des prix dans certains territoires français", peut-on lire encore dans le document...

Recommandations affichées

Comment inverser la situation ? L'ONG propose d'abord une "constitutionnalisation" du droit au logement au même niveau que le droit à la propriété... Elle demande aussi le renforcement du service public du logement pour favoriser l'accès à un logement abordable pour tous.

Parmi ses pistes également, la restriction voire l'interdiction de la présence d'acteurs financiarisés dans le “marché du logement”. Elle met enfin en avant "la possibilité pour les communes d'interdire la mise en location pour une courte durée des résidences secondaires et ainsi limiter cette possibilité aux seules résidences principales".