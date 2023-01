Location de voitures : encore des tensions en 2023

Mieux vaut anticiper les pics saisonniers (ponts de printemps, vacances d'été, fêtes de fin d'année...) et les voyages pour la Corse.

(Boursier.com) — Une pénurie de véhicules, une inflation record et un contexte international tendu pour le secteur du tourisme... L'année 2022 aura été compliquée pour la location de voitures en France, selon le comparateur Carigami. Le tarif moyen s'est envolé en moyenne de +38% en France et à l'étranger par rapport à 2021, soit 447 euros pour une semaine de location.

Carigami note une amélioration lente de l'approvisionnement en voitures neuves auprès des loueurs. "En 2023, celle-ci ne sera toutefois pas suffisante pour satisfaire l'ensemble de la demande. Un retour à la quasi normalité est envisageable en 2024", selon le site. Cette année, l'offre de location devrait être en adéquation avec la demande en basse saison mais le comparateur recommande d'anticiper pour les pics saisonniers (ponts de printemps, vacances d'été, fêtes de fin d'année...) et pour la Corse. Les prix pourraient encore bondir lors de ces moments de tension mais devraient retrouver des niveaux plus raisonnables en moyenne et basse saison.

Selon le bilan dressé par Carigami, les réservations ont bondi de +13% par rapport à 2021 - mais cette dernière avait été tronquée par les restrictions jusqu'aux derniers jours d'avril. La durée moyenne de séjour est restée stable l'an dernier, avec 7,8 jours en 2022, contre 7,9 jours en 2021.

Les clients sont plus satisfaits

Carigami observe une augmentation de la satisfaction client, sur l'année 2022. Les trois critères pris en compte dans les avis clients restent inchangés : la qualité de l'accueil, la rapidité de service et l'état du véhicule. Les scores attribués aux vainqueurs de cette édition dépassent ceux obtenus lors du dernier palmarès en 2019. L'étude met en avant les 3 loueurs les mieux notés en 2022 : Enterprise, Sixt et Alamo. Le comparateur note le grand retour de Sixt dans ce nouveau palmarès, aux côtés de deux grands loueurs habitués aux premières places.

En queue de peloton, le low cost espagnol Goldcar est, cette année, détrôné par Interrent (3,34/5), loueur également low cost très présent en Europe du Sud. Passant à 3,35 en 2022, Goldcar semble avoir amélioré la qualité de son service malgré des motifs d'insatisfaction encore très présents : longue attente, facturation "surprise" d'options et pression à l'achat d'assurances.