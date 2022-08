Location automobile : les demandes de voitures électriques et hybrides s'envolent !

Entre hausse des prix des carburants et souci d'écologie...

(Boursier.com) — La voiture est le mode de transport préféré des voyageurs européens pour leurs vacances d'été, malgré la hausse spectaculaire du prix des carburants. Mais les habitudes évoluent : les recherches de véhicules “plus verts” (hybrides et électriques) connaissent un bond spectaculaire, en comparaison avec la même période en 2019 (pré-pandémie).

Selon le moteur de recherches Kayak, les Français veulent voyager de manière plus durable, et ses données montrent que les recherches françaises de voitures hybrides et électriques ont augmenté d'environ +198%, par rapport à la même période en 2019, pour la période estivale 2022.

"Ecoresponsabilité"

Parallèlement, les données de recherche de location de voitures de Kayak montrent que les prix de ces véhicules affichent une baisse moyenne de 7% par rapport aux niveaux de 2019, passant d'une moyenne de 70 euros/jour à 65 euros/jour, ce qui en fait un choix idéal pour les budgets serrés.

Par ailleurs, environ 86% des Français se disent influencés par l'éco-responsabilité pour leurs projets de vacances cet été. Ils sont deuxième en Europe "lorsqu'il s'agit d'opter le plus pour les véhicules hybrides et électriques lors de leurs voyages dans le monde, devancés seulement par la Suède qui est numéro un", explique Kayak.