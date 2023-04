Livreurs des plateformes : accord trouvé pour garantir un revenu minimal horaire

Les plateformes de livraisons, comme Uber Eats ou Deliveroo, ont signé un accord avec les instances représentatives des livreurs deux-roues indépendants pour leur garantir un revenu minimal horaire fixé à 11,75 euros.

(Boursier.com) — C 'est une première dans le secteur... Après l'accord de branche conclu pour renforcer la protection des chauffeurs VTC, les plateformes de livraisons comme Uber Eats, Deliveroo, ou encore Just Eat, ont signé un accord jeudi en France avec les instances représentatives des livreurs deux-roues indépendants pour leur garantir un revenu minimal horaire.

Cet accord, qui pourra être revu chaque année, "met en place une garantie minimale de 11,75 EUR pour chaque heure d'activité du livreur", est-il indiqué dans un communiqué du gouvernement, précisant que "ce revenu moyen est calculé en prenant en compte le temps d'activité qui s'étend de l'acceptation d'une proposition de livraison par le travailleur jusqu'à la remise de la livraison au destinataire final".

"Ces premiers accords constituent une réelle avancée en faveur du renforcement des droits des travailleurs du secteur de la livraison. Les organisations signataires marquent ainsi une première étape importante dans le dialogue social de ce secteur à l'issue de ces six premiers mois de négociation", a estimé le ministre du Travail, Olivier Dussopt.

"Un gain immédiat pour les livreurs"

"Il s'agit d'un accord de branche qui s'impose à toutes les plateformes du secteur de la livraison à domicile existante ou future", a expliqué Grégoire Leclercq, président de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs (FNAE).

"Il ne sera donc plus possible à l'avenir, même si une nouvelle plateforme arrivait sur le marché avec une volonté de casser les prix, qu'un livreur puisse gagner moins de 11,75 EUR par heure de travail effective. C'est de plus un gain immédiat pour les livreurs, dont 20% au moins d'entre eux sont en-dessous de ce seuil", a-t-il souligné.

Accord signé en janvier pour les chauffeurs VTC

Deux autres accords ont été trouvés jeudi, concernant "l'agenda social 2023" et "les modalités de rupture du lien commercial". Ce dernier "prévoit notamment lorsqu'une procédure de déconnexion est prévue en cas de manquement du travailleur à ses obligations contractuelles : une obligation d'information du livreur, la mise en place de procédures préalables à la désactivation, et l'application du principe du contradictoire et des voies de recours".

Pour rappel, en janvier dernier, les instances représentatives des chauffeurs VTC (véhicules de tourisme avec chauffeur) avaient déjà signé un accord avec les plateformes, afin d'instaurer un revenu minimum par course, d'un montant de 7,65 euros.