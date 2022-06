Livreurs à domicile : les Français prêts à payer davantage pour améliorer leurs conditions de travail

Selon une enquête Ifop pour HelloMyBusiness, 93% des Français estiment que le métier de livreur à domicile devrait voir son statut "aligné sur les conditions de travail des salariés"...

Comment les livreurs à domicile sont-ils considérés ? Alors que la livraison à domicile connaît une véritable explosion depuis ces dernières années, une enquête menée par l'Ifop pour HelloMyBuisness a permis d'analyser le regard que les Français portent sur ces travailleurs, pour la plupart employés par les grandes plateformes telles que Uber Eats ou Deliveroo, et leurs conditions de travail.

Alors que les livreurs disposent d'un statut précaire d'autoentrepreneur, avec des conditions de travail pénibles, "une écrasante majorité de Français (93%) estime que le métier de livreur à domicile devrait voir son statut aligné sur les conditions de travail des salariés, comme c'est par exemple le cas en Espagne depuis aout 2021", souligne l'étude menée auprès d'un échantillon de 1.011 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Pour rappel, l'an dernier, le gouvernement espagnol a obligé les entreprises à salarier les livreurs qui étaient alors jusqu'ici des travailleurs indépendants, devenant ainsi le premier pays européen à aller aussi loin pour réguler l'activité des grandes plateformes. Une décision qui avait d'ailleurs poussé Deliveroo à plier bagage.

Une pénibilité reconnue

En attendant de telles évolutions en France, l'enquête révèle que 80% des personnes interrogées seraient prêtes à payer plus cher leur service de livraison pour que le livreur ait de meilleures conditions de travail, et 78% accepteraient de débourser plus d'argent pour une meilleure rémunération.

La pénibilité de leur métier est largement reconnue. En effet, 90% des sondés estiment que les livreuses et les livreurs sont mal payés, 83% pensent qu'il s'agit d'un métier "stressant". Il serait même "dangereux" pour 73% des Français. L'image attribuée aux livreurs est très positive : 89% des interrogés pensent qu'il sont "efficaces", 89% "courageux" et 81% "aimables".

A noter que cette étude, publiée en juin, fait suite à la condamnation de Deliveroo en avril dernier. La plateforme de livraison de repas et trois de ses anciens dirigeants ont été condamnés pour avoir fait travailler sous lien de subordination des milliers de livreurs officiellement indépendants.

Près d'un Français sur deux déjà été client d'une livraison à domicile alimentaire

Par ailleurs, l'enquête souligne que près d'un Français sur deux (44%) a déjà été client d'une livraison à domicile alimentaire (et même 62% des moins de 35 ans). Un sur quatre y a recours au moins une fois par mois (23%).

Enfin, si bon tiers des Français (37%) affirment se faire livrer plus souvent aujourd'hui qu'avant le premier confinement, une majorité est revenue à ses habitudes précédant cette période.