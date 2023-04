Livraisons de repas : les Français ne peuvent plus s'en passer

Ils dépensent en moyenne 83 euros par mois pour commander ces repas...

(Boursier.com) — La livraison de repas à domicile s'est envolée au coeur de la crise du Covid, les Français étant confrontés à la fermeture des restaurants pendant de longues semaines. "Une habitude dont il est difficile de se défaire", selon la dernière étude de l'Observatoire Cetelem réalisée avec Harris Interactive, et ce malgré l'inflation.

Ainsi, un quart des Français sont devenus des adeptes. Le service est encore plus prisé chez les jeunes (48%) et en agglomération parisienne (41%). Parmi les convertis, 56% déclarent ne plus pouvoir s'en passer... et ce chiffre monte jusqu'à 75% chez les revenus élevés. Pour ceux qui utilisent ce service, se faire livrer son repas à domicile est avant tout synonyme de plaisir (50%).

Des repas plus chers

Malgré le coût supérieur par rapport à un repas "fait maison", et en dépit de l'inflation, 44% des adeptes indiquent y recourir davantage aujourd'hui qu'il y a quelques mois (contre 29% qui y ont moins recours). Ils sont aussi près de six sur dix (59%) à reconnaître dépenser plus d'argent dans ces services que dans des sorties au restaurant. Le budget moyen par mois pour des repas livrés à domicile s'élève à 83 euros, et pour ceux affichant des revenus élevés il dépasse même les 120 euros.

"Sorties au restaurant, repas livrés à domicile ou à emporter, box d'ingrédients... Toutes ces solutions apparaissent comme chères à plus de huit personnes sur dix (entre 84% et 93%), et sont généralement plus utilisées par les catégories les plus aisées", écrivent les auteurs de cette étude. Les plats préparés achetés en supermarché apparaissent également comme chers à plus de deux tiers des Français (68%). Les repas maison restent la solution la moins chère pour 74% des répondants, avec les repas "sur le pouce" (76%).