Lionel Messi : le PSG assure respecter les règles du "fair-play" financier









Marketing, image, vente de maillots... "Je pense que les médias devraient se concentrer sur les aspects positifs de ces transactions et pas seulement les aspects négatifs", estime Nasser al-Khelaïfi.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'arrivée de Lionel Messi au PSG va se faire dans le respect des règles du "fair-play" financier (FPF), a assuré mercredi Nasser al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain (PSG), au lendemain de la signature d'un contrat avec l'attaquant argentin.

"Nous sommes toujours attentifs aux règles du fair-play financier. La première chose que nous faisons est de parler avec nos conseillers commerciaux, financiers et juridiques avant de signer avec quelqu'un", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. "Nous voulions être sûrs de pouvoir recruter Leo sans aucun problème."

Contrat de deux ans

L'attaquant a signé mardi un contrat de deux ans avec le PSG, assorti d'une option pour une saison supplémentaire, après la fin de son contrat au FC Barcelone où il avait jusqu'alors effectué l'ensemble de sa carrière.

Son arrivée à Paris pose beaucoup de questions sur la capacité du PSG à respecter les règles du fair-play financier de l'UEFA (Union des associations européennes de football) qui interdisent en théorie aux clubs de dépenser plus que ce qu'ils ne gagnent.

Aspect positif

"Je pense que les médias devraient se concentrer sur les aspects positifs de ces transactions et pas seulement les aspects négatifs. Avoir Leo est un atout incroyable pour le club", a dit Nasser al-Khelaïfi, évoquant les importants revenus que Lionel Messi allait générer pour le PSG. Lionel Messi a fait part, quant à lui, de son enthousiasme à l'idée de rejoindre l'équipe parisienne et s'est dit prêt à remporter la Ligue des champions.

Le club parisien, qui collectionne les titres nationaux depuis sa reprise par les Qataris en 2011, n'a encore jamais remporté la précieuse coupe européenne. L'attaquant argentin l'a, pour sa part, remportée à quatre reprises.

Une bonne affaire ?

"Dans le football en règle générale on perd plus d'argent qu'on en gagne. Mais là avec Messi, c'est un peu différent. Au prix où il vient, comme il est libre de droit, puisqu'il n'y a pas de transfert (Neymar avait coûté 222 millions, Mbappé 180), là Messi a un salaire conséquent mais qui va être amorti économiquement par l'augmentation des recettes marketing et la vente de maillots", a analysé mercredi sur Europe 1 Pascal Boniface, le directeur de l'Institut français des relations internationales (Iris).

"Si le PSG ne gagne pas la Ligue des champions cette année, et ne gagne pas tout, il va y avoir des commentaires très négatifs sur ce pari perdu (...). Mais je pense qu'ils vont faire un bon parcours, et surtout, tout le monde aura envie de voir le Paris Saint Germain, soit en direct dans un stade, soit à la télévision. Donc il y aura quand même beaucoup de lumière sur cette équipe et au niveau mondial. C'est tout le football français qui va gagner une visibilité parce qu'un match que le PSG va faire par exemple à Brest, si Messi joue, le monde entier va regarder ce match", a-t-il poursuivi.

A propos des ventes de maillot, "le marché asiatique est un marché essentiel, les clubs français ne sont pas très connus, c'est plutôt les clubs espagnols ou anglais qui se taillent la part du lion... là, vous allez avoir des maillots du PSG dans le monde entier", a anticipé Pascal Boniface.