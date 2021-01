LinkedIn : quels sont les métiers les plus demandés en France ?

Les métiers des secteurs de la distribution, de la santé et de l'immobilier sont en tête...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans un marché actuel de l'emploi en demi-teinte, LinkedIn, le plus grand réseau professionnel au monde, révèle les emplois qui connaissent la plus forte croissance en France aujourd'hui... Selon les données LinkedIn, les métiers des secteurs de la distribution, de la santé, de l'immobilier, de la logistique et de l'éducation, font partie des emplois dont la demande a augmenté en France au cours de l'année dernière.

Alors que les entreprises continuent de s'adapter au mieux à la pandémie de Covid-19, l'évolution du comportement des consommateurs et des besoins des entreprises crée de nouvelles opportunités d'emploi...

L'édition 2021 du rapport LinkedIn sur les métiers les plus demandés est également riche en enseignements avec 15 secteurs d'activité qui ont créé des opportunités d'emploi et les professions qui ont continué à recruter malgré la pandémie. Ce rapport indique également les compétences les plus recherchées, les villes où ces emplois sont proposés et un aperçu des carrières possibles...

Question de rythme

Les métiers les plus demandés sont définis comme les catégories de métiers dont le rythme de recrutement a le plus progressé par rapport à l'année dernière sur la période d'avril 2020 à octobre 2020.

Fabienne Arata, Country Manager de LinkedIn France a déclaré : "Si la Covid-19 a été un bouleversement en matière d'emploi pour de nombreux Français, certains secteurs ont malgré tout continué à recruter... Ainsi, les métiers des secteurs de la distribution, de la santé ou de l'immobilier font partie des plus demandés actuellement. Je reste persuadée que le développement des compétences est le meilleur allié pour la recherche d'emploi ou la création d'entreprise."

Top 15 des secteurs et des métiers les plus demandés

Supermarchés et commerce de détail

Métiers les plus demandés : Préparateur de commandes, Caissier, Magasinier, Agent de conditionnement, Vendeur en magasin.

Professions médicales et spécialisées :

Métiers les plus demandés : Infirmier, Auxiliaire de soins certifié, Médecin, Pharmacien, Pharmacien hospitalier, Psychométricien.

Immobilier :

Métiers les plus demandés : Agent immobilier, Conseiller en immobilier, Administrateur de biens, Promoteur immobilier, Gestionnaire de copropriété.

Personnel de soutien dans les établissements de santé :

Métiers les plus demandés : Secrétaire médical, Assistant dentaire, Aide-soignant, Spécialiste médical.

Logistique et chaîne d'approvisionnement :

Métiers les plus demandés : Agent logisticien, Assistant logistique, Gestionnaire des stocks, Responsable logistique.

Aide aux personnes âgées :

Métiers les plus demandés : Aide-soignant à domicile, Directeur de maison de retraite.

Petite enfance :

Métiers les plus demandés : Auxiliaire de puériculture, Assistant maternel, Garde d'enfant.

Coaching professionnel et personnel :

Métiers les plus demandés : Consultant en accompagnement individuel, Conseiller en gestion de carrière, Coach professionnel, Coach en évolution professionnelle.

Ventes et " Business Développement " :

Métiers les plus demandés : Vendeur automobile, Négociateur commercial, Responsable partenariat, Chargé d'affaires, Responsable "Business Développement" Chargé d'opérations commerciales.

Education :

Métiers les plus demandés : Enseignant spécialisé, Éducateur de jeunes enfants, Conseiller pédagogique, Professeur des écoles.

Assurance :

Métiers les plus demandés : Agent d'assurance, Courtier en assurance, Représentant chargé du règlement des sinistres, Conseiller en assurance.

Santé et bien-être :

Métiers les plus demandés : Coach sportif, Préparateur physique, Professeur de yoga, Nutritionniste.

Réseaux sociaux et marketing digital :

Métiers les plus demandés : Responsable marketing, "Growth hacker", Responsable réseaux sociaux, Responsable e-Marketing.

Ingénierie :

Métiers les plus demandés : Ingénieur du bâtiment, Concepteur d'applications, Ingénieur sûreté de fonctionnement, Testeur QA, Conseiller technique.

Intelligence Artificielle (IA) et " data science " :