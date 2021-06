LinkedIn : les données de 700 millions de comptes sont en vente sur le dark web

LinkedIn : les données de 700 millions de comptes sont en vente sur le dark web









En avril dernier, les données de 500 millions de comptes LinkedIn avait déjà été mises en vente par un hacker...

(Boursier.com) — Il s'agit du second "braquage" depuis le début de l'année... Alors qu'en avril dernier les informations de 500 millions d'utilisateurs de Linkedin avaient été mises en vente sur Internet, le réseau social professionnel en ligne est de nouveau touché par par une gigantesque fuite de données.

Cette fois-ci, ce sont les données personnelles de quelque 700 millions de comptes qui sont tombées entre les main d'un pirate, soit 92% du nombre total d'utilisateurs de la plateforme détenue par l'américain Microsoft, selon le site spécialisé dans la cybersécurité Privacy Sharks, qui assure que ces données sont authentiques.

Pour prouver leur véracité, le hacker aurait d'ailleurs une première salve de données qui concernent un million d'utilisateurs, comprenant des noms, des genres, des adresses, des numéros de téléphone et les titres professionnels des utilisateurs du réseau social.

Des risques de "vol d'identité" et de "tentatives d'hameçonnage"

Le site spécialisé Restore Privacy, qui a analysé un échantillon de ces données, affirme également qu'elles semblent à jour et récentes, exposant ainsi les utilisateurs à des risques de "vol d'identité aux tentatives d'hameçonnage, en passant par les attaques d'ingénierie sociale, etc.".

"Les cybercriminels peuvent utiliser les informations trouvées dans les fichiers divulgués avec d'autres données afin de créer des profils détaillés complets de leurs victimes potentielles", précise le site. Les données sont en vente sur le dark web depuis le 22 juin dernier.

"Les mêmes données signalées plus tôt cette année en avril" ?

"Nous tenons à affirmer qu'il ne s'agit pas d'une violation de données et qu'aucune donnée personnelle des membres LinkedIn n'a été exposée. Selon notre enquête initiale, ces données ont été extraites depuis LinkedIn et divers autres sites Internet et incluent les mêmes données signalées plus tôt cette année en avril 2021", a réagi LinkedIn dans un communiqué, qui exclut tout piratage.

En avril dernier, le réseau social professionnel avait pour rappel déjà confirmé une fuite de données massive, alors qu'un hacker avait proposé un échantillon de 2 millions de comptes pour 2 dollars et réclamé un montant à quatre chiffres (probablement en Bitcoin), soit au moins 1.000 dollars, pour fournir l'intégralité des données des 500 millions de comptes LinkedIn.