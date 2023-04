LinkedIn dévoile son classement des 25 entreprises où développer sa carrière sur le long terme France

Le classement est dominé très largement cette année par le secteur de la tech/IT, suivi par celui de la finance, et de fleurons de l'industrie française

(Boursier.com) — LinkedIn , le plus grand réseau professionnel au monde, a publié la nouvelle édition de son classement Top Companies pour la France. Réalisé à partir de données exclusives de la plateforme analysant les parcours professionnels de 26 millions de professionnels français, ce classement publié par LinkedIn Actualité, révèle quelles sont les 25 entreprises dans lesquelles les salariés français peuvent développer et accélérer leur carrière sur le long terme en 2023.

Il s'agit d'une ressource unique qui permet notamment aux personnes en recherche d'emploi d'identifier facilement les entreprises qui offrent les meilleures opportunités d'évolution professionnelle, de formation, ou encore d'équité sur le lieu de travail. Ce classement est publié dans 36 pays dont la France...

Le Top 25 des LinkedIn Top Companies 2023 pour la France

SNCF Datadog (Nouveau) Contentsquare (Nouveau) Kyndryl (Nouveau) SLB (Nouveau) Boston Scientific (Nouveau) Groupe Crédit Agricole BNP Paribas Airbus Dell Technologies (Nouveau) CMA CGM (Nouveau) Amadeus (Nouveau) NXP Semiconductors Société Générale JPMorgan Chase & Co (Nouveau) Danone(Nouveau) Schneider Electric (Nouveau) Decathlon (Nouveau) Forvia (Nouveau) Thales Vitesco Technologies (Nouveau) Capgemini Qonto (Nouveau) Unilever (Nouveau) Orange

Les principales tendances de la liste Top Companies 2023 en France

Cette année, 60% des entreprises intègrent pour la première fois le classement Top Companies, comme Decathlon ou CMA CGM. Parmi les lauréates, on retrouve notamment de grands fleurons de l'industrie française tels que Forvia, Schneider Electric ou Danone.

Fait assez nouveau pour cette édition, la moitié des entreprises lauréates (50%) de 2023 restent toutefois méconnues du grand public français de par leurs activités 'B2B' - comme Datadog, Kyndril, ou Amadeus - alors même qu'elles font parties de celles qui investissent de plus en plus dans l'accompagnement de leurs collaborateurs dans leur carrière selon la méthodologie du classement.

Parmi les 25 entreprises lauréates de 2023, 60% sont françaises, et contrairement aux éditions 2021 et 2022 largement dominées par le secteur de la finance-banque-assurance, le classement de cette année fait la part belle, à 40%, aux acteurs du secteur de la tech au sens large (services, hardware, software, électronique) comme la licorne Content Square. Vient ensuite la finance (20%), et 16% sont des fleurons de l'industrie française...

Sandrine Chauvin, Directrice exécutive de la rédaction internationale de LinkedIn analyse : “Le secteur de la finance confirme son dynamisme en France: il représente 20% des entreprises lauréates (contre 13% à l'international). Avec 40% d'entreprises de la tech représentées (contre 9% à l'international), ce secteur affiche un rayonnement particulier en France, et ce malgré une période de turbulences et de ralentissement des investissements. Je note également une autre spécificité tricolore: 60% des entreprises lauréates 2023 sont françaises, 40% sont étrangères. Preuve que nos entreprises hexagonales ont compris l'importance de miser sur la mobilité interne de leurs collaborateurs et de les accompagner dans leur développement professionnel. On note enfin une percée du secteur du 'B2B' dans cette édition 2023, avec des noms tels que CMA CGM et NXP Semiconductors . Ces entreprises ont besoin d'attirer les talents, mais aussi de les fidéliser sur le long terme. Elles sont de ce fait très attractives pour les demandeurs d'emploi qui cherchent les meilleures opportunités d'évolution professionnelle.”

Méthodologie du classement 'LinkedIn Top Companies'

Pour établir ce classement, LinkedIn évalue les entreprises selon huit critères favorisant l'évolution professionnelle : les perspectives de carrière, le développement des compétences, la stabilité des carrières, les opportunités externes, les relations nouées au sein de l'entreprise, l'égalité femmes-hommes, la diversité des profils, ainsi que la localisation des salariés dans le pays :

Pour évaluer les perspectives de carrière, nous regardons les promotions des salariés à la fois au sein de leur entreprise ou lorsqu'ils la quittent, sur la base des intitulés de poste.

Le développement des compétences correspond quant à lui aux nouvelles compétences acquises par les salariés.

La stabilité des carrières est évaluée d'après le nombre de départs de l'entreprise au cours de l'année écoulée, et la proportion de salariés restant dans l'entreprise au moins trois ans.

Pour évaluer les opportunités externes, nous nous basons sur le nombre de messages de recruteurs reçus par les salariés.

Les relations nouées au sein de l'entreprise correspondent quant à elles au nombre de connexions sur LinkedIn entre les salariés (en tenant compte de la taille de l'entreprise).

Pour mesurer l'égalité femmes-hommes, nous examinons la répartition des postes en fonction du genre des salariés.

Nous étudions les différents niveaux de diplôme (aucun diplôme, bac+2, master...) pour évaluer la diversité des effectifs. Cette diversité reflète l'engagement de l'entreprise à recruter un large éventail de professionnels.

Enfin, la localisation des employés dans le pays correspond au nombre d'employés de l'entreprise présents dans le pays par rapport à d'autres sociétés, mettant ainsi en valeur les entreprises qui offrent un environnement de travail diversifié et d'importantes perspectives d'avancement et de networking.

Pour être éligible, une entreprise doit compter au moins 500 salariés en France au 31 décembre 2022 et le taux de départ ou de licenciement ne doit pas être supérieur à 10% (d'après les données LinkedIn et les chiffres officiels).

"Par ailleurs, les entreprises qui ont procédé à des licenciements économiques au cours de cette même période et à hauteur de plus de 10% de leurs effectifs (sur la base d'annonces publiques) sont inéligibles. Seules les sociétés mères peuvent faire partie du classement, les filiales à participation majoritaire étant incluses dans le résultat global. Toutes les données sont pondérées en fonction de la taille des entreprises. La méthodologie est basée sur une période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Les données sont agrégées et anonymisées afin de protéger les informations privées des membres.

Ont été exclus : les cabinets de recrutement, les organismes à but non lucratif, les établissements d'enseignement et les organismes publics. Nous avons également exclu LinkedIn, sa maison-mère Microsoft, ainsi que les filiales de Microsoft".