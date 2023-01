LinkedIn dévoile son classement 2023 des métiers en croissance en France !

Les fonctions commerciales et les métiers numériques continuent à figurer dans le classement...

(Boursier.com) — Comme chaque année depuis trois ans, LinkedIn dévoile son classement des 25 métiers pour lesquels la demande a le plus progressé en France ces cinq dernières années sur la plateforme. Ces nouvelles données montrent que certains métiers qui font partie du classement sont la résultante de la montée en puissance ces dernières années de l'écosystème tech en France : ils sont nés il y a peu et ont été directement importés des Etats-Unis...

Cette liste donne aussi un aperçu des grandes tendances qui façonneront le marché du travail dans les mois à venir. Selon LinkedIn, les fonctions marketing et commerciales (Responsable “Growth Marketing”, Responsable du développement commercial, Responsable du succès client, Analyste de la relation client...) et les métiers numériques (Responsable ingénierie, Ingénieur en fiabilité de site, Responsable de la gestion des données, Ingénieur Cloud, Ingénieur Solutions...) figurent parmi les métiers les plus demandés par les entreprises françaises. Ils représentent à eux seuls plus de 50% des postes pour lesquels la demande a le plus progressé en France ces dernières années.

Nouvelles professions

L'impact du changement climatique et de la crise énergétique font aussi émerger de nouvelles professions... C'est le cas par exemple des consultants en développement durable ou encore des courtiers en énergie, particulièrement demandés par les entreprises pour optimiser leurs factures de gaz et d'électricité. Face aux multiplications des cyberattaques, les employeurs recrutent aussi activement des spécialistes en cybersécurité.

Enfin, pour faire face à un afflux de commandes en provenance des plateformes de streaming, les studios d'animation sont en quête de talents. Les plus demandés dans ce secteur ? Les Lighting Artists, des spécialistes de la lumière qui donnent vie et réalisme aux animations 3D...

Les 25 métiers à la plus forte croissance en France en 2023

1. Responsable “Growth Marketing” (Responsable de la croissance via les outils marketing)

2. Responsable du développement commercial

3. Responsable du succès client

4. Responsable Grands Comptes

5. Courtier en énergie

6. Responsable ingénierie

7. Lighting Artist

8. Ingénieur en Fiabilité de site

9. Consultant en développement durable

10. Chargé des admissions

11. Responsable des ressources humaines

12. Spécialiste en cybersécurité

13. Responsable de la gestion des données

14. Ingénieur des données

15. Analyste CRM / de la relation client

16. Ingénieur Cloud

17. Ingénieur solutions

18. Spécialiste support informatique

19. Commercial sédentaire

20. Directeur de cabinet

21. Conseiller en recherche d'emploi

22. Responsable des relations publiques

23. Directeur d'établissement de santé

24. Modeleur BIM (“Building Information Modeling” - modélisation des informations du bâtiment)

25. Responsable de développement foncier

Sandrine Chauvin, Directrice de la rédaction internationale chez LinkedIn, a déclaré : “Avec en moyenne 1 poste à pourvoir pour seulement 2 candidats en recherche d'emploi sur LinkedIn en France, nos données confirment que le marché du travail offre toujours de belles opportunités, malgré le climat d'incertitude économique qui se profile. Parmi les profils les plus recherchés : ceux en lien avec le développement durable, la cybersécurité et le développement commercial sont en forte croissance. Ces tendances se confirment au niveau européen. Dû à la multiplication des cyberattaques, les métiers de la cybersécurité sont parmi les plus demandés dans la plupart des pays en Europe, de l'Espagne au Royaume-Uni, en passant par la Suède et l'Allemagne.”

"Objectif Emploi", la nouvelle page de LinkedIn Actualités pour accompagner les membres français dans leur recherche d'emploi

Pour accompagner ses 25 millions de membres en France à trouver leur prochaine opportunité de carrière, LinkedIn proposera en janvier une programmation complète de contenus sur sa page Objectif Emploi, la nouvelle page de la rédaction LinkedIn Actualités.

Lancée fin 2022, cette page dédiée prodigue des conseils pour trouver son prochain emploi et développer sa carrière, indique les entreprises et les secteurs qui recrutent actuellement, ainsi que les principales voix françaises de la plateforme à suivre pour rester au courant des opportunités d'emploi...

Dans le cadre de la publication de la liste des métiers en croissance 2023, la page proposera : - une série de LinkedIn Lives au cours desquels les membres français pourront poser leurs questions sur la recherche d'emploi à des experts comme créer un CV percutant ou se démarquer en entretien d'embauche - des zooms métiers et un décryptage poussé de certaines professions de la liste au travers de témoignages de membres.

Méthodologie

Les chercheurs de LinkedIn Economic Graph ont examiné des millions de nouveaux emplois occupés par des membres de LinkedIn entre le 1er janvier 2018 et le 31 juillet 2022 afin de calculer un taux de croissance pour chaque intitulé de poste.

Pour figurer dans ce classement, les intitulés de poste doivent avoir connu une croissance constante parmi nos membres et avoir atteint un volume suffisant en 2022. Les intitulés de poste identiques mais correspondant à des niveaux d'expérience différents ont été regroupés. Les stages, les postes en bénévolat, les postes en intérim et les stages étudiants ont été exclus, de même que les postes pour lesquels les recrutements ne concernent qu'un petit nombre d'entreprises en France.