LinkedIn dévoile les 10 jeunes pousses françaises les plus dynamiques pour les professionnels en France !

"10 LinkedIn Top Startups"

(Boursier.com) — Pour la cinquième année consécutive, LinkedIn, le plus grand réseau professionnel au monde, publie son classement Top Startups et dévoile les 10 jeunes pousses françaises les plus dynamiques pour les professionnels en France en 2022.

Établie sur la base de données LinkedIn exclusives mesurant différents éléments de croissance et d'attractivité de cette liste met en avant des pépites qui recrutent et sont capables d'attirer les meilleurs candidats...

Le Top Startups 2022 pour la France

1. Swile >2. Qonto >3. Payfit >4. Ankorstore >5. Lhyfe 6. Polène >7. Silvr >8. Masteos >9. Greenly >10. Beanstock

Alors que le monde du travail continue sa mue, dans un contexte qui place les enjeux climatiques et la sobriété énergétique au coeur des débats, ces 10 startups françaises relèvent les défis du moment et continuent d'innover, de se faire remarquer et d'attirer les meilleurs talents. Sur l'année à venir, ces 10 LinkedIn Top Startups ont prévu plus de 1.500 recrutements pour renforcer leurs effectifs...

Les principales tendances du classement Top Startups 2022 en France...

7 startups sur 10 font leur première entrée dans cette édition 2022 du classement LinkedIn Top Startups France...

Grande nouveauté : pour la première fois, deux acteurs de la green tech, Greenly et Lhyfe, font leur apparition dans ce palmarès, confirmant l'importance et la prise de conscience des enjeux climatiques et environnementaux en France. Autre nouvelle entrée remarquée pour cette cinquième édition : l'arrivée d'acteurs de la prop tech comme Masteos et Beanstock, qui participent au renouveau de l'investissement immobilier, valeur refuge par temps de crise...

La transformation digitale des commerces indépendants opérée depuis la pandémie semble s'installer et s'accélérer avec l'arrivée d'Ankorstore dans le classement. L'entrée du maroquinier Polène confirme pour sa part l'attrait pour le "Made in France". Enfin, la fintech reste en bonne place, puisque Swile, Qonto et Payfit, présentes dans la classement pour la 3e année consécutive, occupent le haut du podium. Le dynamisme de ce secteur, sorti renforcé de la pandémie de Covid-19, ne se dément donc pas...

“L'édition 2022 du classement Top Startups France reflète les enjeux économiques et sociaux du moment, explique Sandrine Chauvin, Directrice de la rédaction internationale de LinkedIn. Avec une période placée sous le signe de l'urgence climatique et un contexte économique plus incertain, les entreprises qui se démarquent sont celles qui ont su apporter des réponses efficaces à ces grandes problématiques, liées par exemple au logement ou à l'énergie. C'est ce qui explique notamment l'entrée en force de la green tech et de la prop tech dans cette édition 2022, en France comme à l'étranger. Côté Green, on constate au niveau européen le succès croissant de startups proposant des innovations pour les véhicules électriques, des solutions anti-gaspillage ou encore des solutions pour permettre aux entreprises de réduire leur empreinte carbone. Concernant l'immobilier, de nombreuses pépites permettent une expérience client toujours plus immersive et intégrée dans le processus d'achat ou de mise en vente. Par ailleurs, certaines transformations des usages opérées durant la pandémie semblent perdurer et se consolider, comme le prouve la croissance accélérée du e-commerce et surtout de la fintech, qui reste la tendance majeure de l'écosystème tech au niveau mondial.”