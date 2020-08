Liban : l'UE débloque 33 millions d'euros en aide d'urgence

Liban : l'UE débloque 33 millions d'euros en aide d'urgence









La Commission européenne a précisé que cette somme devait permettre de couvrir les besoins immédiats des services de secours et des hôpitaux suite aux explosions survenues à Beyrouth...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A l'issue d'un entretien avec le Premier ministre libanais Hassan Diab, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé ce jeudi le déblocage de 33 millions d'euros pour financer une première aide d'urgence en faveur du Liban, alors des explosions dévastatrices sont survenues à Beyrouth mardi, faisant 137 morts et des dégâts matériels importants...

Cette somme doit permettre de couvrir "les besoins de première urgence, le soutien et l'équipement médical, et la protection des infrastructures critiques", a précisé la Commission dans un communiqué, ajoutant qu'elle "envisagera un soutien supplémentaire en fonction de l'évaluation, en cours, des besoins humanitaires".

La Commission a rappelé les moyens matériels déjà fournis, comprenant notamment "un navire militaire doté d'une capacité d'évacuation médicale par hélicoptère et d'équipements médicaux et de protection", ou encore "le déploiement de plus de 100 pompiers hautement qualifiés pour la recherche et le sauvetage, avec des véhicules, des chiens et du matériel médical d'urgence, notamment par l'intermédiaire de la Croix-Rouge libanaise".

Un "soutien à plus long terme"

Au cours de l'entretien, le premier ministre du Liban et la présidente de la Commission européenne ont également discuté "du soutien à plus long terme que l'UE peut apporter au processus de reconstruction du pays". Ursula von der Leyen a mis l'accent sur la mobilisation possible d'experts et d'équipements afin de contribuer à l'évaluation de l'étendue des dommages et au traitement des substances dangereuses telles que l'amiante et d'autres substances chimiques...

I spoke with PM @Hassan_B_Diab and expressed EU's condolences and support to the people of 🇱🇧Lebanon. The @EU_Commission is mobilising over EUR33 million for first emergency needs with further support being considered: https://t.co/00327qkKjd pic.twitter.com/FLe7hqmJU2 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen), via Twitter

En outre, la présidente de la Commission a notamment proposé l'aide de l'UE pour procéder à "une évaluation complète des besoins en vue de la reconstruction de la ville et du rétablissement du pays", ainsi que "pour soutenir les discussions avec les institutions financières internationales, ce qui pourrait contribuer à débloquer davantage d'appui économique".

Emmanuel Macron appelle à lancer des réformes

Arrivé jeudi en fin de matinée à Beyrouth, au surlendemain de l'explosion meurtrière de mardi, Emmanuel Macron a tenu à apporter un message de "soutien", tout en appelant la classe politique libanaise à lancer les réformes nécessaires pour sortir le pays de la crise économique sans précédent qu'il traverse. "Si [les] réformes ne sont pas faites, le Liban continuera de s'enfoncer", a prévenu le président français, évoquant notamment les domaines de l'énergie, des marchés publics et de la lutte contre la corruption.

Mercredi, la France a envoyé trois avions militaires vers le Liban. Dans un premier temps, deux avions sont partis de France avec un détachement de la sécurité civile de 55 personnes, 15 tonnes de matériels et 6 tonnes de matériel sanitaire, comme l'a rapporté 'franceinfo'. Un troisième avion d'assistance humanitaire a ensuite décollé pour Beyrouth...