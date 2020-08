Liban : Carrefour offre 40 tonnes d'aide alimentaire

"Grâce à l'appui du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et à la mise à disposition d'un avion par le ministère des Armées", Carrefour a pu réunir 40 tonnes de denrées non périssables...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La solidarité internationale s'organise pour le Liban... Alors que les dons se multiplient auprès des ONG, Carrefour a tenu à exprimer son soutien au "peuple libanais", après la double explosion dans le port de Beyrouth qui a fait plus de 150 morts et 6.000 blessés. Le groupe a dans le même temps annoncé samedi qu'il avait envoyé 40 tonnes d'aide alimentaire.

"Grâce à l'appui du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et à la mise à disposition d'un avion par le ministère des Armées, le groupe Carrefour, sa filiale Carrefour Partenariat International et la Fondation, ont ainsi pu réunir rapidement 40 tonnes de denrées non périssables (farines, pâtes, riz, conserves...), soit l'équivalent de 52 palettes, acheminées aujourd'hui", a précisé le distributeur.

Sur place, cette aide sera réceptionnée par Majid Al Futtaim, partenaire historique de Carrefour, qui en assurera la distribution via des ONG locales. "Le groupe Majid Al Futtaim est présent au Liban depuis de nombreuses années et y exploite 5 magasins aux enseignes Carrefour et Carrefour Market", ajoute un communiqué.

Risque de pénurie ?

Avec sa destruction lors des explosions de mardi dernier, la chaîne alimentaire du pays a été affectée et de nombreux Libanais craignent une pénurie alimentaire, alors que 60% des importations du pays transitaient par ce port, l'un des plus importants de la Méditerranée orientale, comme le rappelle 'Le Figaro'.

Le Liban importait 85% de ses denrées alimentaires, selon le Programme alimentaire mondial (PAM), une agence de l'ONU, qui soutient par ailleurs que l'inflation des produits alimentaires de base avait déjà grimpé dans le pays, touché par une profonde crise économique, atteignant les 109% entre septembre et mai.

Mise en garde contre une crise humanitaire

Le PAM va ainsi envoyer 5.000 colis alimentaires au Liban, chacun destiné à "soutenir une famille de 5 personnes pendant un mois". Avant l'explosion, l'agence de l'ONU avait déjà prévu de fournir une aide alimentaire d'urgence à 50.000 familles libanaises vulnérables (jusqu'à 250.000 personnes) touchées par la crise économique et la pandémie de Covid-19.

Les agences d'aide de l'ONU ont par ailleurs mis en garde contre "une crise humanitaire au Liban, les approvisionnements alimentaires risquant d'être interrompus et les prix d'augmenter en raison des dégâts subis par le port".