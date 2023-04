Levées de fonds : montée en puissance de l'IA, de l'énergie et des projets à impact !

Baromètre des levées de fonds In Extenso Innovation Croissance et ESSEC Business School - 1er trimestre 2023.

(Boursier.com) — Le 1er trimestre 2023 a marqué la poursuite de la contraction des levées de fonds constatée depuis mi-2022... Le contexte politique et économique reste crispé et continue à perturber les financements des projets innovants, selon le Baromètre des levées de fonds In Extenso Innovation Croissance et ESSEC Business School.

Les montants récoltés par la Tech française et européenne ont reculé respectivement de 57% et 48% par rapport aux investissements spectaculaires réalisés au 1er trimestre 2022, période record avec sa poignée de méga-levées et son lot de nouvelles licornes.

Pour autant, les montants levés restent à un niveau comparable au 1er trimestre 2021...

Principaux point clés qui ont marqué ce 1er trimestre en France

Le segment du 'late stage' subit un très fort recul, avec un nombre de méga-tours de table en net repli (-52% d'opérations supérieures à 50 ME par rapport au T1 2022). La tendance est similaire en Europe...

Sur le 1er trimestre, les opérations à plus de 100 ME ont été réalisées par :

Amolyt Pharma, société de biotechnologie soutenue par Sofinnova qui voit l'entrée d'un fonds américain de Boston (Tekla Capital) et canadien (CTI Life Sciences). Pasqal dans le quantique, avec le soutien de Bpifrance, Quantonation, Daphni, le fonds Singapourien Temasek et l'EIC. Ledger, leader dans la cryptomonnaie physique, qui réalise une extension de sa Série C pour un montant de 100 ME (portant l'opération à plus de 450 ME levés) auprès d'investisseurs américains soutenus par les historiques, tout en maintenant sa valorisation à 1,3 MdE.

Les opérations à plus de 50 ME

Exotrail, figure montante de la DeepTech française développant des moteurs à destination du spatial, qui boucle une série B à 54 ME grâce au soutien de Bpifrance, Eurazeo, CELDA (Caisse d'Epargne) et ses investisseurs historiques. Alira Health, société de conseil, de recherche clinique et de technologie dans les soins de santé, finalise sa troisième levée de fonds à près de 58 M$ auprès de Creadev après deux levées de 35 et 40 M$ réalisées respectivement en 2021 et 2022.

Les opérations plus petites mais en growth, sur des tickets de 15 à 50 ME ralentissent aussi, mais restent dynamiques, avec une quarantaine d'opérations. La DeepTech y est bien représentée avec des opérations comme celles réalisées par Lithium de France, DataDome, Greenwaves Technology, ou encore AlgoTherapeutix.

Le segment de l'early stage affiche une belle résilience, avec un financement qui adresse un plus large panel (+18% de deals par rapport au T1 2022 en France pour des tickets inférieurs à 1 ME), reflétant l'attrait de jeunes pousses françaises.

Notons toutefois que plusieurs secteurs historiques sont frappés par une diminution drastique des montants alloués, à l'instar de la FinTech et du software (-83% et -86% par rapport au T1 2022).

La DeepTech en forme

La DeepTech tire encore une fois son épingle du jeu et ne semble pas heurtée par une tendance baissière. En effet, elle capitalise en France près de 700 ME, soit près de 30% des montants totaux levés, avec des opérations réalisées notamment par Pili (biotechnologies & matériaux), Bulane (hydrogène), HySiLabs (hydrogène), Qarnot (HPC et énergie), Pasqal (Quantique), DataDome (Analytics), Ledger (crypto).

L'Intelligence Artificielle (IA), en particulier dite "générative", profite de l'appel d'air généré par Open AI avec son chatbot ChatGPT. Sur le 1er trimestre, les levées de fonds en France concernant des projets d'IA représentent près de 250 ME pour 21 opérations...

L'énergie aussi...

Le secteur de l'énergie, qui a fait son apparition dans les tops secteurs en fin d'année dernière, détrône aujourd'hui les secteurs historiques, en captant près de 20% des montants levés totaux (7% au T1 2022). Le nombre d'opérations recensé a été multiplié par 2 comparativement au premier trimestre 2022, suivant plusieurs segments : le transport (124 ME), l'hydrogène (67 ME), l'efficacité énergétique (24 ME) ou encore la décarbonation/économie circulaire (30 ME). Ce secteur est par ailleurs soutenu par des dispositifs de financement publics massifs, avec notamment le NZI (Net Zero Initiative) en Europe, qui fait écho à un très vaste plan de soutien aux Etats-Unis (IRA, l'Inflation Reduction Act), dont l'effet de siphon auprès des start-ups de ce secteur (et plus largement des CleanTech) peut être craint...

Les entreprises à impact réussissent une belle performance auprès des investisseurs... Celles qui mettent en avant une communication autour de la réponse à certains objectifs de développement durable (ODD) parviennent à lever près de 400 ME pour 30 opérations en France lors du 1er trimestre 2023.

Parmi les faits marquants, nous notons que l'écosystème a été secoué par la faillite de Silicon Valley Bank, le banquier de référence de nombreuses start-ups aux Etats-Unis, qui n'a pas vraiment d'équivalent en Europe. SVB jouait un rôle très actif dans le domaine du financement bancaire, permettant souvent un effet de levier significatif pour les start-ups. Cet événement devrait également concourir au ralentissement de l'activité d'investissement aux Etats-Unis dans les prochains mois, avec un impact a priori limité en Europe à court et moyen termes...