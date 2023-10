Levées de fonds : La French Tech face au défi de la crise du financement

Baromètre des levées de fonds In Extenso Innovation Croissance, ESSEC Business School et France Angels pour le 3ème trimestre 2023.

(Boursier.com) — Selon le baromètre des levées de fonds In Extenso Innovation Croissance, ESSEC Business School et France Angels du 3ème trimestre 2023, au cours des 9 premiers mois de 2023, les montants levés ont reculé de -41% en France et -36% en Europe (avec respectivement 6,8 MdsE et 39,5 MdsE récoltés par la Tech française et européenne) par rapport aux montants spectaculaires enregistrés sur la même période en 2022.

Le flux d'opérations progresse légèrement de +7% en France et +11% en Europe sur la période (714 deals réalisés en France et 4.993 en Europe.

Le marché des levées de fonds depuis le début de l'année 2023 est marqué à la fois par une crise du financement résultant d'un fort recul des méga levées, ainsi que par une réallocation des fonds vers l'amorçage, les technologies de rupture ("Deeptech") et quelques secteurs stratégiques, telles que la Cleantech (énergie) et la santé.

Au cours du 3ème trimestre (T3) 2023, les levées de fonds en France s'élèvent à 2,3 MdsE, en recul de seulement 10% par rapport au T3 2022. La tendance de contraction du financement observée depuis le début de l'année semble donc s'atténuer au 3ème trimestre.

Si 4 méga-levées spectaculaires sont à recenser au cours de ce trimestre, les dispositifs de soutien à l'investissement déployés par les pouvoirs publics s'avéreront néanmoins déterminants pour aider, dans les prochains mois, les start-ups à traverser cette conjoncture dégradée...

L'amorçage, les technologies de rupture et les secteurs stratégiques en vogue depuis le début de l'année

Dans un contexte marqué par la fin des politiques monétaires accommodantes, les investisseurs ont réhaussé leurs exigences et procèdent, depuis le début de l'année 2023, à une réallocation de leurs financements vers des technologies de rupture ("Deeptech"), notamment l'IA, et des secteurs stratégiques tels que la Cleantech ou la Santé.

Parmi les Cleantech et les start-ups de l'IA ayant réalisé des levées de fonds notables au cours du T3 2023, sont par exemple à citer Greenbig (levée de 20 ME pour sa solution de recyclage plastique), Dioxycle (levée de 17 M$ pour sa solution de captation et de transformation du CO2), Animaj (levée de 80 ME pour son projet d'utilisation de l'IA pour améliorer et diffuser des contenus audiovisuels).

Dans le secteur de la santé, Corteria Pharmaceuticals (65 ME, thérapie pour l'insuffisance cardiaque), Sensorion (35 ME, thérapies pour les patients souffrant de troubles de l'oreille interne impliquant des vertiges et une perte d'audition), Aboleris Pharma (27,3 ME, thérapies pour lutter contre les maladies auto-immunes), Tribun Health (15 ME, médecine de précision par l'IA) et Gradient Denervation Technologies (14 ME, hypertension pulmonaire) ont également réalisé des opérations remarquées.

Si depuis le début de l'année 2023, les levées supérieures à 50 ME sont en recul de -50% par rapport aux 9 premiers mois de 2022, le financement de l'amorçage (levées de moins de 1 ME) a augmenté de +29% : un signal positif, qui montre que les financements sont encore disponibles pour les entrepreneurs souhaitant lancer leur start-up. Cette tendance est toutefois à pondérer par la proportion importante des refinancements, qui représentent environ 50% des dossiers d'après les réseaux de Business Angels.

4 méga-levées enregistrées en France dans l'IA et l'énergie au 3ème trimestre 2023

Au cours de ce 3ème trimestre, 4 méga-levées d'un montant supérieur à 100 ME ont été réalisées en France, dans les secteurs de l'énergie et de l'IA. Les investisseurs s'avèrent toujours capables, en dépit du contexte de crise de financement, de mobiliser des moyens importants pour soutenir des projets dans des secteurs stratégiques, notamment dans le secteur de l'énergie qui a capté près d'un tiers des fonds levés depuis le début de l'année (+42% par rapport à 2022).

La start-up Verkor, basée à Grenoble, a annoncé une levée de fonds historique de 850 ME pour son projet de gigafactory de batteries à Dunkerque, complété à hauteur de 2 MdsE avec le soutien de France 2030 et de l'Union Européenne.

La start-up Poolside AI, créée aux Etats-Unis, a levé 126 M$ lors d'une levée de fonds de démarrage dirigée par Xavier Niel et la société de capital-risque américaine Felicis à laquelle ont participé le dirigeant du groupe CMA CGM et Motier Ventures, aux côtés de Bpifrance, NewWave et Frst. L'opération s'accompagne d'une relocalisation de la start-up en France.

Aledia, start-up grenobloise spécialisée dans la conception de LEDs développant une nouvelle technologie d'affichage brevetée au service d'une meilleure expérience utilisateur tout en proposant une efficacité énergétique accrue, a bouclé un nouveau tour de table de 120 ME.

Accenta, basée à Boulogne-Billancourt, a levé 108 ME pour développer sa solution de décarbonation des bâtiments en période d'exploitation, grâce à l'intelligence artificielle.

Le rôle majeur des dispositifs de soutien public face à la crise du financement

Après une année 2022 record, la conjoncture a été marquée au T3 2023 par la hausse des procédures collectives (+85% selon la Banque de France), en raison du niveau d'endettement élevé (PGE,...), de la reprise des assignations pour recouvrement par l'Urssaf, de la hausse des taux d'intérêt et du cours des matières premières.

Cette tendance, qui devrait se poursuivre au cours des 6 prochains mois, nécessitera pour beaucoup de start-ups d'adapter leur modèle économique, de revoir leur stratégie, voire de réfléchir à un adossement...

Timide retour des introductions en bourse

Par ailleurs, les valorisations continuent, de manière générale, d'être révisées à la baisse... L'introduction en bourse de la société ARM, plus grosse opération de la décennie, suive par celle d'Instacart (valorisée actuellement 10 Md$ contre 39 Md$ en 2021 pendant la pandémie) semblent toutefois marquer le retour encore timide des introductions en bourse dans la tech. Cette tendance reste à confirmer au cours des prochains mois...

Au total, les dispositifs de soutien public à l'innovation (Bpifrance, France 2030, Union Européenne, etc...) joueront un rôle déterminant pour aider les start-ups à passer la crise du financement leur permettant de mobiliser des outils de financement non dilutifs...

"Le troisième trimestre a confirmé qu'après la période exceptionnelle d'euphorie de 2022, les investisseurs sont désormais revenus à leurs fondamentaux et sont en recherche de projets stratégiques, à fort potentiel, ainsi qu'en témoigne leur engouement pour les technologies de rupture, notamment dans l'IA, la Santé, la Cleantech, ou l'Energie dont la levée de fonds réalisée par Verkor est un exemple spectaculaire. Les levées de fonds demeurent plus complexes et longues à réaliser en raison du contexte de hausse des taux et donc d'une recherche de profitabilité de la part des financeurs. Bien que le financement de l'amorçage en France reste dynamique (+29%), la conjoncture est néanmoins difficile pour beaucoup de start-ups, rendant nécessaire de maintenir voire d'amplifier les dispositifs de soutien public à l'innovation" a commenté Patricia BRAUN, Présidente - Associée, In Extenso Innovation Croissance

"Alors que les valorisations et les montants des tours sont revenus au niveau d'avant la bulle, les projets combinant les composantes Deeptech, Cleantech et industrie, jouissent de facilités sans précédent pour se financer auprès d'investisseurs en capital et pour bénéficier d'aides à l'innovation françaises et européennes" souligne Nicolas LANDRIN, Executive Director, Center for Entrepreneurship & Innovation, ESSEC Business School

"Les Réseaux de France Angels continuent de voir un deal flow soutenu de nouveaux dossiers... Néanmoins, c'est une forte proportion de refinancements, et moins de premiers tours, qui caractérise les derniers mois. Nous constatons aussi une focalisation sur certains secteurs, notamment l'Impact et la santé. Dans l'ensemble, les tours de financement sont un peu plus longs à boucler" conclut Jacques MELER, Co-Président de France Angels et Vice-Président de Provence Angels.