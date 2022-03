Levée des restrictions sanitaires : le gouvernement a "pris la bonne décision", selon Véran

"On savait qu'il y aurait un risque de rebond", affirme le ministre de la Santé...

(Boursier.com) — Alors que les mesures sanitaires contre la pandémie de Covid-19 ont été allégées depuis lundi dernier, le ministre de la Santé Olivier Véran a défendu ce mercredi la stratégie du gouvernement face au rebond des contaminations, assurant avoir "pris la bonne décision". En décrue depuis quelques semaines, la cinquième vague épidémique est en effet repartie à la hausse depuis plusieurs jours.

"On savait qu'il y aurait un risque de rebond, on le constate, il n'est pas d'ailleurs français", a-t-il affirmé sur 'franceinfo'. "Si vous me posez la question de savoir s'il y avait une corrélation entre le fait qu'on ait levé des restrictions et le rebond épidémique, je vous dirais : 'regardez l'Allemagne, regardez l'Italie !'", a-t-il poursuivi.

Ces deux pays "connaissent un rebond épidémique alors qu'ils ont maintenu le pass sanitaire et parfois le pass vaccinal", a souligné le ministre, précisant qu'ils ont aussi maintenu "le port du masque dans les lieux fermés... En Italie c'est même le FFP2 qui est obligatoire dans les commerces !".

"Ça va monter jusqu'à la fin mars"

"Ce que nous disent les modèles de l'Institut Pasteur, c'est qu'effectivement ça va monter jusqu'à la fin mars", a expliqué Olivier Véran. Selon lui, la France pourrait atteindre entre 120.000 et 150.000 contaminations par jour, pour ensuite voir apparaître "une décroissance". "On n'a pas de risque de saturation des hôpitaux", a tenu à rassurer le ministre de la Santé.

Il "n'y a pas de nouveau variant dangereux qui circule aujourd'hui", a-t-il également indiqué, ajoutant néanmoins que le gouvernement et les autorités sanitaires "encouragent les personnes fragiles à continuer à porter le masque".

"Un mouvement de relâchement général"

"Il y a un mouvement de relâchement général en France, en Europe et dans le reste du monde, il ne faut pas se cacher", a-t-il reconnu, C'était attendu mais la vigilance, elle, continue", a estimé Olivier Véran.

Pour rappel, depuis lundi dernier, le port du masque n'est également plus obligatoire dans les lieux fermés, sauf les transports collectifs de voyageurs et les établissements de santé. En outre, l'application du pass vaccinal est suspendue dans tous les endroits où il était exigé (lieux de loisirs et de culture, activités de restauration commerciales, foires et salons professionnels, etc.). Passée cette date, le pass reste toutefois en vigueur dans les établissements de santé, les maisons de retraites, les établissements accueillant des personnes en situation de handicap.

La hausse des cas de Covid-19 s'amplifie dans l'Hexagone. Mardi, Santé publique France a enregistré 116.618 nouveaux cas recensés en 24 heures. Un chiffre en nette hausse par rapport à mardi dernier où on recensait 93.050 cas...