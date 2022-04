Levée de fonds : Un premier trimestre record en France, malgré la montée des incertitudes

Baromètre des levées de fonds In Extenso Innovation Croissance et ESSEC Business School - Synthèse du 1er trimestre 2022.

(Boursier.com) — Après une année 2021 historique en termes de montants levés par la Tech européenne et française, 2022 démarre sur les chapeaux de roue... Au cours des trois premiers mois de 2022, les montants levés par la French Tech ont en effet bondi de 259%, atteignant un niveau record de 5 MdsE et dépassant ainsi le montant total des montants levés sur toute l'année 2020 (4,7 MdsE), selon le Baromètre des levées de fonds In Extenso Innovation Croissance et ESSEC Business School.

En matière de levées de fonds opérées par la French Tech, les autres indicateurs sont également en progression avec un ticket moyen en hausse de +173% par rapport au 1er trimestre 2021 et un nombre d'opérations (236) en hausse de +21% sur la période...

Des résultats exceptionnels tirés par quelques "méga-levées"

Tirés par les levées colossales opérées par les licornes françaises Back Market, Qonto, Doctolib et Deepki, ces résultats exceptionnels permettent à la France de se hisser, devant l'Allemagne et derrière le Royaume-Uni, à la deuxième place du podium des pays européens en matière de levées de fonds...

L'Île-de-France, toujours en tête

En matière de montants levés, la région Île-de-France demeure la région la plus dynamique, devant les Hauts-de-France, les Pays-de-la-Loire, la Nouvelle Aquitaine, puis la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Les secteurs les plus dynamiques de la French Tech de ce 1er trimestre sont le software, la Fintech et la MedTech.