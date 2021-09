Levée de fonds de 100 M$ pour Sunday (Big Mamma)

La solution de paiement de Sunday, qui permet de régler l'addition au restaurant via un QR code en moins de 10 secondes, compte déjà plus d'un million d'utilisateurs et plus de 1.500 partenariats avec des restaurants.

