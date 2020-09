Levée de boucliers après l'annonce de Bridgestone qui compte fermer le site de Béthune

Levée de boucliers après l'annonce de Bridgestone qui compte fermer le site de Béthune









L'usine de production de pneus de seconde monte emploie actuellement 863 salariés, sans compter les intérimaires

Crédit photo © Bridgestone

(Boursier.com) — Le groupe Bridgestone a annoncé ce mercredi 16 septembre aux représentants du personnel son intention de fermer le site de Béthune, dans le Pas-de-Calais. L'usine de production de pneus de seconde monte emploie actuellement 863 salariés, sans compter les intérimaires : c'est autant d'emplois qui sont aujourd'hui menacés...

La ministre du travail de l'emploi et de l'insertion, Elisabeth Borne, la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher, et le président du Conseil régional des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, affirment leur désaccord total face à cette annonce. Ils en contestent la brutalité, la pertinence et les fondements... Ils demandent à l'entreprise que soient ouverts et analysés en détails l'ensemble des scénarios alternatifs à la fermeture du site et en tenant compte des possibilités offertes par les plans de relance national et régional.

Appel à la responsabilité

L'Etat et la Région Hauts-de-France appellent le groupe Bridgestone à prendre ses responsabilités, alors qu'il a largement désinvesti l'usine de Béthune depuis de nombreuses années, en faveur de ses autres sites européens, entraînant mécaniquement un déficit de compétitivité, et qu'au surplus il a alloué au site des produits à faible marges dont le marché est en déclin continu... "L'Etat et la Région Haut-de-France seront aux côtés des salariés avec pour seul objectif le maintien de l'emploi industriel sur le site de Béthune".

Une rencontre avec les représentants du personnel et élus du territoire sera organisée dans les prochains jours pour faire le point sur la situation et décider des prochaines étapes...