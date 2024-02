Les voitures les plus volées en France en 2023

Selon les chiffres du GIE Argos, 70.649 sinistres enregistrés en 2023, soit une augmentation de 11,1% par rapport à 2022.

(Boursier.com) — Les vols de voitures ont progressé en 2023... Selon les chiffres du GIE Argos (groupement des assureurs français pour l'identification et la restitution des véhicules volés), dévoilés ce mardi par 'Le Parisien', 70.649 sinistres ont été enregistrés dans toute la France l'an dernier, soit une hausse de 11,1% par rapport à l'année 2022.

"En 2022, nous avions déjà observé une augmentation, mais en 2023 c'est une franche accélération alors que les vols de véhicules étaient orientés à la baisse sur les quinze années précédentes", a expliqué au quotidien Franck Le Vallois, directeur général de France assureurs.

La majorité de ces vols ont été signalés dans les Bouches-du-Rhône, où la fréquence des vols atteint 52,7 pour 10.000 ménages entre 2022 et 2023. Ce département est suivi de près par l'Île-de-France, la Corse et la Loire-Atlantique. Si l'on se concentre uniquement sur les voitures, qui représentent les deux tiers de ces vols, la progression atteint même 15%.

Les modèles les plus ciblés

"Auparavant, il s'agissait davantage de vols d'opportunités, alors que de plus en plus, nous sommes face à des réseaux bien organisés, tournés vers le trafic international", a estimé Benoît Leclair, directeur d'Argos, cité par 'Le Parisien'.

Comme tous les ans, le groupement des assureurs français publie également son classement des modèles de voitures les plus dérobés en France au cours des 12 derniers mois. Les véhicules les plus prisés sont la Renault Clio IV, suivie de près par la Renault Mégane IV et le Peugeot 3008 II. La Peugeot 308 II et le Toyota RAV 4 arrivent respectivement en quatrième et cinquième positions.

Le top 10 des voitures les plus volées en 2023 :