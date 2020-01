Les ventes sur internet ont atteint 723 milliards de dollars pendant les fêtes

Black Friday, Cyber Monday... les ventes sur internet ont encore progressé de 8% dans le monde pour les achats de Noël 2019.

(Boursier.com) — Les ventes sur internet réalisées pendant les fêtes de fin d'année ont augmenté de 8% à travers le monde, selon un rapport Salesforce publié lundi. Les achats en ligne ont généré au total 723 milliards de dollars de chiffres d'affaires à travers le monde au cours de cette période.

L'étude montre notamment une augmentation de 10% des commandes en ligne grâce aux recommandations alimentées par l'intelligence artificielle (IA). Les marques et les détaillants proposant des services de "click and collect", qui permettent de commander sur internet puis de retirer ses achats en magasin rapidement, ont vu 56% d'acheteurs plus actifs au cours des cinq derniers jours précédant Noël et une augmentation de 18% de leur part de revenus après la période de frais d'envois gratuit.

De record en record

La "Cyber Week" 2019 a battu des records, avec des revenus numériques mondiaux en croissance de 15% à 143 milliards de dollars. Le "Black Friday" demeure la plus grosse journée de shopping numérique aux États-Unis, se rapprochant du "Cyber Monday" - cette journée était au départ celle dédiée aux achats sur internet. "Partout dans le monde, la période de Thanksgiving est devenue un événement commercial majeur avec une croissance des ventes de 24% en glissement annuel à 20 milliards de dollars", observent les auteurs de cette étude.

Le smartphone est le grand gagnant de ces fêtes de fin d'année. Les jours de pointe comme Noël, jusqu'à 80% du trafic numérique et 65% des commandes numériques ont été réalisés via un appareil mobile.