Les ventes mondiales de PC continuent de dégringoler

(Boursier.com) — Les ventes mondiales d'ordinateurs personnels poursuivent leur dégringolade... Elles ont chuté de 29% au premier trimestre 2023 par rapport à l'année précédente, selon les données publiées par le cabinet IDC. Cela représente 56,9 millions d'unités écoulées, tous fabricants confondus, soit un niveau inférieur à celui de 2018 - année qui avait déjà marqué la fin d'un long déclin.

En cause selon IDC, la flambée des prix, mais aussi le contre-coup de l'épidémie de coronavirus, période pendant laquelle de nombreux particuliers s'étaient équipés avec du nouveau matériel.

Apple est le fabricant le plus touché, avec une chute des ventes d'un peu plus de 40% - le pire résultat depuis le dernier trimestre 2000. Parmi les leaders du marché, Lenovo et Dell Technologies ont enregistré des baisses de plus de 30%, et pour HP le repli est de 24,2%.

Apple plus touché

Ce compte-rendu est donc particulièrement difficile pour Apple, qui avait largement résisté depuis le début de la pandémie. Mais l'entreprise avait déjà préparé les investisseurs à des résultats plus faibles dans un contexte économique difficile, qui pèse sur l'enthousiasme pour les produits de la marque à la pomme.

La dernière fois qu'Apple a subi une telle baisse de la demande de Mac, l'industrie de la technologie était aux prises avec l'éclatement de la bulle internet. Steve Jobs n'était de retour en tant que patron que depuis quelques années, et l'entreprise venait de lancer un infructueux ordinateur connu sous le nom de Cube.

L'entreprise veut néanmoins relancer la demande et se prépare à lancer sa prochaine gamme d'ordinateurs cette année, y compris un nouvel iMac, selon l'agence de presse Bloomberg.