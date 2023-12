Les ventes de champagne ont plongé de 20% en France cette année

Au profit de vins pétillants moins onéreux...

(Boursier.com) — C 'est une autre victime de l'inflation : alors qu'il est beaucoup consommé en fin d'année pendant les fêtes, le champagne n'a plus la cote. Ses ventes en volume ont plongé de 20,7% depuis janvier dans l'ensemble des circuits de la grande distribution française, d'après des chiffres de Nielsen IQ révélés par BFM Business. D'après cette étude, les consommateurs français se tournent vers d'autres vins pétillants comme le crémant ou le prosecco, plus abordables, et dont les achats ont progressé de près de 3% en 2023.

Les raisins de Champagne comptent parmi les plus chers du monde, avec un prix des baies entre 6 et 7 euros/kg. La production prend également beaucoup de temps, avec une vendange manuelle, une vinification complexe et un vieillissement plus long que pour les autres vins pétillants. Au final, le prix moyen d'un litre de champagne vendu en 2023 en grande distribution s'est établi à 30 euros, contre 6,46 euros en moyenne le litre pour un vin mousseux d'une autre région viticole, estime Nielsen IQ.

Revenus en nette baisse

Sur les 11 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires du champagne en grande distribution est en baisse de 11,4% selon le cabinet. Celui des autres vins pétillants progresse lui de 9,6%. Les producteurs s'y attendaient et l'avaient annoncé au mois de juillet. Entre pression de l'inflation et retour à une consommation normalisée, les ventes et les exportations de champagne devraient nettement ralentir en 2023, après deux années de ventes record, portées par la levée des restrictions liées à la pandémie de COVID-19.

Les expéditions de champagne devraient avoisiner les 314 millions de bouteilles en 2023, d'après le groupe français interprofessionnel Comité champagne. Elles avaient atteint un record de 326 millions l'an dernier.

Expéditions

Au premier semestre de l'année, les expéditions ont baissé de 4,7% à 125,8 millions de bouteilles, par rapport à la même période l'année dernière, selon le comité. Les ventes à l'étranger ont atteint 77,7 millions de bouteilles sur les six premiers mois de l'année, en baisse de 3,7%, tandis que la France a enregistré un recul de 6,3% avec 48,1 millions de bouteilles. Les producteurs de champagne s'attendent à ce que les ventes restent à peu près au même niveau au cours des trois prochaines années, à une moyenne de 315 millions de bouteilles.