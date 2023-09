Les trottinettes électriques en libre-service à Paris, c'est fini !

Paris devient la première capitale européenne à complètement interdire les trottinettes électriques en libre-service.

(Boursier.com) — Les trottinettes électriques tirent leur révérence... Alors qu'elles étaient jugées encombrantes, voire dangereuses, les 15 000 deux-roues en libre-service auront disparu des rues de la capitale ce vendredi 1er septembre. Paris devient ainsi la première capitale européenne à interdire complètement les engins de ce type.

"Le 1er septembre, il n'y aura plus de trottinettes en libre-service à Paris. On a fait un choix radical, après trois ans de régulation des trottinettes", a expliqué David Belliard, adjoint à la Mairie de Paris, dans une vidéo publiée sur X (anciennement Twitter).

"C'était très encombrant dans l'espace public. Il y avait aussi un sentiment très fort d'insécurité pour une partie des gens, et surtout les plus vulnérables. Je pense aux personnes les plus âgées", a-t-il justifié. "Et puis aussi lors de la consultation du printemps dernier, vous avez été nombreux, et très nombreuses d'ailleurs, à nous dire qu'il fallait s'arrêter avec les trottinettes électriques en libre-service", a-t-il rappelé.

Un scrutin jugé peu représentatif

En avril dernier, 89% des électeurs qui se sont déplacés dans les bureaux de vote se sont prononcés en faveur d'une interdiction. Mais la participation s'est avérée symbolique, avec un taux de seulement 8 %. La mairie avait alors promis de mettre en oeuvre le résultat. "Merci aux plus de 100 000 Parisiens qui se sont exprimés, c'est une belle victoire de la démocratie locale", s'était réjouie la maire Anne Hidalgo sur X, estimant que "les Parisiens se sont massivement prononcés contre les trottinettes en libre-service".

Si les trois opérateurs, qui étaient autorisés par la Ville à déployer leur flotte, avaient jugé le scrutin peu représentatif, Lime, Dott et Tier, avaient dit prendre "acte" du résultat et confirmer que leur service "ne sera pas renouvelé à partir du 1er septembre".

Des parkings à vélos

Pour rappel, les trottinettes électriques accessibles par smartphone via des applications étaient arrivées dans la capitale française en 2018. La mairie avait d'abord tenté d'en réguler l'usage en 2020, en limitant à trois le nombre d'opérateurs agréés.

Concernant les parkings qui les accueillaient jusqu'ici, "ils se transformeront en parkings à vélos", a indiqué David Belliard. "Nous allons aussi concentrer nos moyens et notre énergie à nos priorités", a-t-il poursuivi. L'adjoint à la Mairie de Paris a évoqué "la simplification de l'espace public", citant trois grandes priorités : "les transports en commun, les piétons et les vélos" pour "une ville plus simple à vivre et plus sûre".