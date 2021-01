Les trois thématiques gagnantes de 2020 !

Santé, commerce en ligne et énergies renouvelables ont constitué les trois thèmes à succès de l'année écoulée...

(Boursier.com) — Dans un marché boursier qui aura finalement limité la casse, avec un CAC 40 en retrait d'un peu plus de 7% sur l'année écoulée, malgré la pandémie de coronavirus qui a secoué la planète, trois secteurs auront particulièrement profité du contexte pour se distinguer, à commencer par le compartiment des biotechs dans le secteur de la santé.

Sur le SRD, Inventiva a flambé de 219% sur l'année... La société biopharmaceutique est spécialisée dans le traitement de maladies dans les domaines de la fibrose, de la surcharge lysosomale et de l'oncologie. Le groupe développe deux candidats médicaments - lanifibranor et odiparcil - dans la stéatohépatite non alcoolique ("NASH") et les mucopolysaccharidoses. Valneva, société spécialisée dans les vaccins, a grimpé de 202%, tandis que cette dernière travaille sur une étude clinique de Phase 1/2 concernant son candidat vaccin contre le COVID-19, VLA2001.

Abionyx a progressé de son côté de 193%. L'ex-Cerenis Therapeutics est spécialisé dans la recherche et le développement de thérapies HDL (lipoprotéines de forte densité) destinées au traitement des maladies cardiovasculaires et métaboliques. Les HDL, connues sous l'appellation "bon cholestérol", sont des complexes de lipides et de protéines qui participent au transport du cholestérol des tissus vers le foie et qui sont associés à une diminution du risque d'athérosclérose et des maladies coronariennes.

Le commerce en ligne explose !

Autre secteur en vue, celui du commerce en ligne a profité dès le début du printemps dernier du premier confinement pour voir son activité grimper en flèche. Résultat : Showroomprivé a rebondi de 332% en bourse de Paris ! Après plusieurs années de déception marquées par de nombreux "profit warnings", le spécialiste de la vente privée d'articles sur Internet a revu en forte hausse sa prévision d'Ebitda annuel... Cette performance s'explique par l'environnement favorable au e-commerce lié à la crise sanitaire, mais doit aussi beaucoup au "Plan de Performance 2018-2020" mis en place pour optimiser toutes les fonctions clés de l'entreprise.

Les parcours boursiers de LDLC (+236%) et Vente-Unique.com (+164%) ne sont pas non plus en reste dans ce secteur du "on-line"...

Les "énergies du futur" font recette...

Enfin, sur la troisième marche du podium, le compartiment des énergies alternatives s'est particulièrement distingué avec le spécialiste de l'hydrogène McPhy qui a flambé de 825% en 2020 ! McPhy est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'équipements de production et de stockage d'hydrogène sous forme solide à partir de l'électrolyse de l'eau. Le groupe propose des électrolyseurs, des conteneurs de stockage, ainsi que des solutions intégrées, destinés aux secteurs de l'énergie, de l'industrie et du transport. L'annonce de l'arrivée récente du titre dans le SBF 120 et le CAC Mid 60 a mis un point d'honneur à ce parcours boursier exceptionnel, une entrée qui a fait suite à celle dans le MSCI World Small Cap le 30 novembre dernier...

Dans les énergies renouvelables, Neoen a bondi de 103%. Le groupe se présente comme le premier producteur indépendant français : Le solaire représente les deux tiers des capacités, tandis que l'éolien assure le solde. La société intervient dans un large spectre de pays, de l'Australie à la Zambie en passant par le Salvador... Cela permet de diversifier les risques tant climatiques que monétaires... Avec un 'pipeline' de projets toujours très fourni, Neoen bénéficie d'une solide dynamique de croissance et d'un avenir tout tracé !

Sur le même créneau, Voltalia a aussi grimpé de près de 98% en bourse cette année, alors que le groupe a enregistré une activité commerciale record en 2020 avec 1.028 mégawatts sécurisés, soit 2,6 fois le niveau de la puissance sécurisée en 2019... Les entreprises, qui consomment de l'électricité renouvelable à travers les Corporate PPAs, représentent 25% de la base clients. Après la signature de 241 mégawatts en 2018 et 389 mégawatts en 2019, les 1.028 mégawatts de nouveaux contrats de vente d'électricité remportés cette année ont fait de 2020 la meilleure année dans la jeune histoire de Voltalia...