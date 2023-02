Les touristes étrangers ont rapporté 58 milliards d'euros à la France en 2022

Un record, porté en partie par l'inflation...

(Boursier.com) — Un bilan positif pour l'année 2022 !... Selon Atout France, l'agence officielle chargée de la promotion du tourisme français à l'étranger, les recettes du tourisme international se sont élevées l'an dernier à près de 58 milliards d'euros, soit un niveau supérieur à celui de 2019, selon les premiers chiffres disponibles.

Les recettes en valeur ont bénéficié d'un effet prix, mais même sans cette forte inflation, "l'appétence (...) pour la destination France se confirme". Le solde du poste Voyages de la balance des paiements française a atteint ainsi en 2022 un niveau très élevé avec 14,3 milliards d'euros. De quoi faire du tourisme un des rares secteurs contributeurs à la Balance des paiements alors que le déficit commercial atteint des niveaux records...

🔴 [Note conjoncture] Les très l'année 2022, l'ensemble filière mois. 👉 Pour en savoir plus : https://t.co/HUF4WGx9gu — Atout France (@atout_france), via Twitter

Différence entre les marchés

"Ce bon résultat masque toutefois de fortes différences entre les marchés, les très belles performances de l'Amérique du Nord et le rebond du Royaume-Uni compensant pour partie la situation encore très dégradée de l'Asie", note Atout France, en particulier en Chine et au Japon. Le trafic aérien est ainsi encore en recul de 31% par rapport à 2019, donc avant le début de la crise du Covid, essentiellement à cause de la faiblesse des flux en provenance d'Asie.

Quant au tourisme domestique, les performances sont encore en léger retrait par rapport à 2019 (-5% en volumes de nuitées), conséquence de la reprise des voyages à l'international et des enjeux de pouvoir d'achat dans un contexte d'inflation.

Si les pressions économiques et sociales restent fortes, les prévisions d'occupation dans les différents hébergements touristiques annoncent de belles performances pour l'ensemble de la filière dans les prochains mois, sauf incident géopolitique majeur...