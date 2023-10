Les tickets restaurant seront totalement dématérialisés "avant 2026"

"La dématérialisation est lancée" pour "faire en sorte que ça coûte moins cher aux restaurateurs de prendre les tickets restaurant", a affirmé la ministre déléguée aux PME et au Commerce, Olivia Grégoire.

(Boursier.com) — Alors que de plus en plus de commerces refusent les tickets restaurant au format papier en raison notamment de la complexité de leur gestion, la ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, Olivia Grégoire, a annoncé ce lundi la "dématérialisation" prochaine de tous ces titres.

"Je lance la dématérialisation des tickets restaurant et nous allons accompagner les entreprises qui sont encore au papier, pour qu'avant 2026, on puisse être entièrement dématérialisé sur les tickets restaurant", a-t-elle affirmé sur 'franceinfo'.

"On accompagnera aussi les salariés pour qu'ils puissent en disposer", a précisé la ministre, avant d'insister : "La dématérialisation est lancée" pour "faire en sorte que cela coûte moins cher aux restaurateurs de prendre les tickets restaurant".

"Un quart des commerces/restaurateurs les refusent"

Selon Olivia Grégoire, "5 millions de salariés français utilisent des tickets restaurant, c'est beaucoup", tandis qu'"un quart des commerces/restaurateurs les refusent aujourd'hui parce que c'est trop compliqué et parce qu'on a le papier et la carte". "Donc, ça se chevauche", a-t-elle estimé.

Pour rappel, les entreprises représentant quasiment la totalité du marché des titres-restaurants en France formaient la Centrale de règlement des titres (CRT) pour gérer les remboursements aux restaurateurs. Or, la CRT a fermé ses portes le 28 février dernier, rendant la gestion des tickets restaurant plus complexe.

Auparavant, les commerçants les déposaient simplement dans l'un des 8.000 points de collecte de la CRT, qui se chargeait de tout. Depuis la fermeture du service, les commerçants doivent envoyer les titres à leurs frais, ajoutant ainsi des contraintes et des coûts supplémentaires, en plus du risque de perte ou de retard des courriers.

Vers un plafonnement des commissions ?

"Les commissions sont trop élevées et les démarches sont beaucoup trop lourdes pour les restaurateurs", a souligné la ministre déléguée aux PME et au Commerce, ajoutant qu'il s'agit d'un vrai "sujet pour eux, ils manquent de trésorerie". Olivia Grégoire a indiqué avoir "missionné il y a plusieurs mois l'Autorité de la concurrence, pour voir si le fonctionnement du marché des tickets resto était équitable".

"Nous aurons les résultats dans les jours qui viennent", mais si un "dysfonctionnement du marché était prouvé, je ne prendrais pas de temps pour plafonner les commissions sur les tickets restaurant, pour que les restaurateurs ne subissent pas des commissions trop élevées", alors qu'elles sont aujourd'hui "entre 3% et 5%", a-t-elle assuré.