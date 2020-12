Les tentatives de fraude à l'identité ont grimpé en flèche avec la pandémie

Les tentatives de fraude à l'identité ont grimpé en flèche avec la pandémie









2020 marque le début des "Deep Fakes" pour la falsification d'identité

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Onfido , spécialiste de la vérification d'identité et de l'authentification en ligne, a dévoilé les résultats de l'édition 2020 de son "Identity Fraud Report", qui dresse l'état des lieux en matière de fraude en ligne à l'identité sur la base de l'analyse des données collectées entre octobre 2019 et octobre 2020.

Onfido a ainsi pu dégager les grandes tendances en matière de fraude et émettre des recommandations pour permettre aux entreprises de mieux se préparer face aux attaques. Avec les conditions particulières liées à la pandémie de Covid-19, les fraudes à l'identité de tous types se sont multipliées : +33% au Royaume-Uni pendant le premier mois de confinement selon l'institut Experian ; aux Etats-Unis, les pertes liées à la fraude enregistrées depuis le début de l'année se montent à 145 millions de dollars.

En France, si les chiffres liés au Covid ne sont pas encore connus, 53% des entreprises auraient été victimes de fraude au cours des 24 derniers mois, provoquant des pertes d'un montant de 1,4 milliard de dollars, selon PwC. Les fraudes à l'identité ont bien entendu suivi une évolution similaire...

Une forte augmentation à partir d'avril 2020

Selon les données de l'Identity Fraud Report d'Onfido, le taux moyen de fraude à l'identité a augmenté de 41% au cours des 12 derniers mois, passant de 4,1% à 5,8%. Les taux de fraude, qui étaient restés stables pendant les premiers mois de l'année, ont fortement augmenté à partir d'avril 2020 ; une hausse probablement due aux difficultés économiques accrues pendant la pandémie...

En France, le taux moyen de fraude à l'identité a augmenté de 29% d'une année sur l'autre, passant de 6,6% en 2019 à 8,5% cette année, le pic le plus élevé de tentatives de fraude ayant été enregistré en juin (13,4%).

De nombreux pays européens subissent actuellement une “deuxième vague” de Covid-19 et ont dû instaurer un nouveau confinement ; par ailleurs, les achats pour les fêtes de fin d'année vont générer un pic d'activité en ligne. En conséquence, Onfido prévoit que les taux de fraude recommenceront à augmenter au cours des deux derniers mois de l'année...

L'explosion de la fraude à l'identité depuis le début de la pandémie a également généré un certain nombre de nouvelles tendances en matière de fraude à l'identité : L'apparition massive de fraudeurs occasionnels ou débutants L'activité frauduleuse a tendance à augmenter pendant les crises car les trois principaux facteurs de fraude sont intensifiés : l'opportunité, la rationalisation et la pression. Cette année, le pourcentage de fraudes dites "faciles" a augmenté de 23%, passant de 57% en 2019 à 70% en 2020, alors que le nombre d'attaques dites "dures" est resté stable, à moins de 1%.

Cette évolution laisse à penser que de nombreux fraudeurs occasionnels ont fait leur apparition : les perturbations économiques causées par la pandémie ont fait croître leurs besoins financiers, tout en leur créant de nouvelles opportunités de fraude. Cette tendance a été plus marquée en France, où la proportion de fraudes "faciles" a augmenté de 25% d'une année sur l'autre, passant de 53% en 2019 à 66% en 2020.

Pas de pause du week-end pour la fraude à l'identité

En 2019, Onfido constatait que les tentatives de fraude à l'identité s'effectuaient essentiellement en semaine et diminuaient le week-end...

En revanche, en 2020, le taux de fraude présumée reste pratiquement stable sur l'ensemble des sept jours de la semaine. Avec les confinements entrés en vigueur à travers le monde, les fraudeurs se sont retrouvés forcés de rester chez eux, et comme de nombreux télétravailleurs, ils ne se sont pas limités aux horaires de bureau. L'arrivée de fraudeurs débutants ou occasionnels a encore accentué ce phénomène...

De nouvelles tendances en matière de fraude biométrique

Les fraudeurs ont fait preuve sur l'année écoulée d'une imagination sans limite pour contourner les méthodes de vérification d'identité. Onfido a constaté un nombre croissant de tentatives d'usurpation d'identité à l'aide de masques pour duper les systèmes de vérification par selfie ou de vidéo.

Les fraudeurs tentent d'utiliser des masques en 2D (une simple photo de la tête de la personne dont ils veulent usurper l'identité, qu'ils impriment en taille réelle et dans laquelle ils découpent des trous pour les yeux) ; certains tentent d'utiliser des masques en résine imprimés sur une imprimante '3D'.

D'autres encore ont adopté le principe d'attaque par rediffusion, c'est-à-dire utilisant des vidéos volées ou contrefaites. 2020 a également vu l'apparition des Deep Fakes - une technique de synthèse d'images basée sur l'intelligence artificielle permettant de créer des vidéos truquées plus vraies que nature - moins onéreux que les masques '3D', ces procédés sont de plus en plus fréquents.

Les services bancaires, premières victimes de la fraude à l'identité partout dans le monde sauf en France

Les services bancaires sont traditionnellement exposés à un risque élevé de fraude à l'identité. Mais avec l'évolution spectaculaire des habitudes de leurs clients en matière de dépenses, les comportements suspects deviennent de plus en plus difficiles à détecter. Ce phénomène touche également, mais dans une moindre mesure pour le moment, les services juridiques ou de gestion financière.

En France, toutefois, le secteur le plus touché par la fraude à l'identité en 2020 est le commerce de détail, avec plus de 2,5% de suspicions de fraudes (2% pour les services bancaires).