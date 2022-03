Les télétravailleurs tentés par une expérience à l'étranger

Barcelone est la ville la plus citée, devant Lisbonne, Madrid, Dubaï, ou la Guadeloupe...

(Boursier.com) — Un , deux, voire trois jours par semaine... La crise sanitaire a démocratisé le télétravail et donne aussi envie aux Français de passer quelques mois à l'étranger. Selon Remoters, une start-up qui propose de les accompagner pour organiser leurs séjours de moyenne durée à l'étranger, ce projet tente surtout les indépendants / freelance (29,8%), mais aussi des salariés en CDI (25,8%) et des étudiants (19,5%). L'étude menée auprès de 1.500 personnes montre qu'ils partent majoritairement seuls (52,6%) ou en couple (25,9%). Un télétravailleur sur dix part entre amis ou en famille...

Combien de temps veulent-ils partir ? Une majorité évoque un projet de plus de trois mois (41,8%) et près d'un télétravailleur sur trois envisage une période entre un et trois mois (29,2%). Les autres n'ont pas de durée précise en tête.

Côté habitation, les télétravailleurs "moyenne et longue durée à l'étranger" optent majoritairement pour un appartement (pour 93% des télétravailleurs interrogés même si 64% ne sont pas fermés à d'autres modes de logement, notamment l'hôtel).

Travailler au soleil

Selon le panel interrogé par Remoters, les télétravailleurs savent très souvent où il veulent aller (75,9%) et c'est le soleil qui semble les attirer. Barcelone est la ville la plus citée, devant Lisbonne, Madrid, Dubaï, la Guadeloupe, l'Île Maurice, les Canaries, Rome, Valence, et le Mexique.

Selon l'étude Remoters, l'argent n'est pas une motivation clé, l'objectif étant plutôt de vivre une expérience, ou de découvrir une culture. Les sondés ne cherchent pas une destination "bien moins chère qu'en France" (36,9%) et 31,3% affirment même que le choix de la destination ne se fait pas en en fonction du coût de la vie...

