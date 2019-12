Les tarifs des assureurs attendus en "hausse modérée" pour 2020

Selon Assurpeople, les tarifs des assureurs vont progresser, néanmoins, cet accroissement restera modéré et inférieur aux augmentations des années précédentes.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Si tous les assureurs n'ont pas encore dévoilé leurs grilles tarifaires pour l'année 2020, la tendance prévisionnelle globale est à la hausse des prix. Depuis le 1er janvier 2015 la loi Hamon - dite aussi loi Consommation -, a donné aux consommateurs la possibilité de résilier tout contrat d'assurance (auto, moto, habitation, santé...) à la date de leur choix après un an d'engagement.

Pour un changement de couverture, il suffit de souscrire chez un nouvel assureur et de remplir un mandat l'autorisant à s'occuper lui-même des démarches administratives de résiliation. Il est également tenu de garantir la continuité de la couverture de l'assuré entre les deux contrats, rappelle Assurpeople.

Concurrence accrue

En dépit de cette concurrence accrue, les primes des assurances auto et habitation devraient connaître une hausse en 2020 selon les médias spécialisés... Néanmoins, cet accroissement restera modéré et inférieur aux augmentations des années précédentes. A titre de comparaison, la hausse des tarifs des assureurs en 2018 s'était établie de 2 à 3% en moyenne. En 2019 cette hausse se situait entre 1 et 2%.

Pour 2020, les cabinets de conseil Actuaris et Fact&Figures ont estimé que cette poussée des prix s'établirait à nouveau entre 1 et 2%.

Plusieurs facteurs doivent être pris en considération pour comprendre cette évolution des grilles tarifaires des assurances auto et habitation :

La multiplication des évènements climatiques d'ampleur

Selon la Fédération Française des Assurances, les inondations ayant frappé le Sud-Est de la France du 22 au 24 novembre et les 1er et 2 décembre derniers ont déjà donné lieu à plus de 42.000 déclarations de sinistres.

Ce chiffre pourrait atteindre 57.000 sinistres pour ces deux épisodes, et représenter un coût total des " dommages assurés " estimé à 390 millions d'euros. La répétition de ces évènements a nécessairement des répercutions sur les tarifs des assurances habitation...

La recrudescence des cambriolages

Concernant la hausse du coût des assurances habitation, la faute est à attribuer à la recrudescence des cambriolages depuis le 1er janvier 2019. En effet, le nombre global de cambriolages en France est passé de 114.917 en 2018 à 116.237 en 2019, soit une augmentation de 1,15%. A noter d'ailleurs qu'il y aurait, selon Le Figaro, 645 effractions par jour.

Outre leur caractère malheureux, ces chiffres expliquent également pour partie l'augmentation des tarifs des assurances habitation pour l'année à venir...

Une mortalité routière et un coût des réparations auto à la hausse

Depuis le 1er janvier 2019, la mortalité routière a progressé de +1,7% selon la Sécurité Routière.

Parallèlement à cela, les innovations technologiques des automobiles de ces dernières années nécessitent le recours à une main d'oeuvre spécialisée et plus onéreuse pour effectuer les réparations.

Suivant les estimations, l'augmentation du coût des réparations automobiles sera de l'ordre de + 4,8% (Au détail : + 6,3% pour les pièces de rechange, + 2,4% sur le prix moyen de la main d'oeuvre et + 3,4% sur le coût des ingrédients de peinture) soit bien au-delà de l'inflation générale.

Des taux d'intérêt au négatif

Les taux d'intérêt négatifs (conséquence de la politique adoptée par la BCE) limitent les rendements des portefeuilles de placements. Cette baisse des taux impose également aux assureurs d'augmenter les provisions constituées en vue d'indemniser les victimes, notamment de dommages corporels. Cette charge supplémentaire est partiellement répercutée aux assurés par une augmentation des tarifs...