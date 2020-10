Les SUV plus que jamais dans le viseur des écologistes !

Les SUV plus que jamais dans le viseur des écologistes !









Plus lourds, plus polluants, plus dangereux... L'ONG WWF dénonce une catastrophe climatique.

Crédit photo © Nissan

(Boursier.com) — WWF France dénonce l'impact "écrasant" des SUV sur le climat et le budget des ménages... En France, les ventes de ces "Sport utility vehicle" ou véhicules utilitaires à caractère sportif, ont été multipliées par sept en dix ans et représentent aujourd'hui près de 40% des ventes de voitures neuves...

Dans deux rapports, l'antenne française du Fonds mondial pour la nature estime qu'ils pourraient représenter deux tiers des ventes d'ici 2030. Problème : plus grands et plus lourds, ils sont aussi plus polluants, émettant 20% de CO2 en plus que les véhicules classiques.

200 kg en plus

"Un SUV par rapport à une voiture standard, c'est 200 kg, 25 cm de long et 10 cm de large en plus ! Quels bénéfices cette tendance à l'excès nous procure-t-elle au quotidien ?", s'interroge le WWF. Les projections montrent qu'en 2035, les SUV représenteront, pour les ménages modestes, un surcoût annuel de 408 euros par an...

La décennie de SUV (2008-2018) qui s'est écoulée a lourdement pesé sur la trajectoire française des émissions de gaz à effet de serre (GES). Au cours des dix dernières années, les SUV ont constitué la 2e source de croissance des émissions françaises", dénonce-t-elle dans le premier rapport. La première source est l'aérien.

Faire reculer les ventes

"C'est pourquoi nous appelons les décideurs politiques et le secteur automobile à faire reculer les ventes des véhicules surdimensionnés et à proposer des solutions de mobilité plus légères, moins dommageables au climat et plus favorables à notre pouvoir d'achat", écrit le WWF dans un communiqué.

Un premier pas consisterait à renforcer et refonder la fiscalité automobile autour d'un critère poids dans le cadre de l'examen en cours du projet de loi de finances au parlement.

"Plutôt que de pénaliser, demain, des consommateurs encombrés d'une voiture lourde et coûteuse, nous appelons les députés à prendre leurs responsabilités en instaurant un critère poids dans le dispositif de bonus-malus automobile.", conclut l'ONG.

Succès croissant

Les SUV ont fait leur apparition en 2007, avec le lancement du Nissan Qashqai... Ils représentent les voitures pour particuliers les plus vendues en Europe (38% en 2019) et en France (38,16%), selon les chiffres de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) et du Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA).