Les Suisses restent de grands adeptes du cash !

(Boursier.com) — La Suisse est toujours une grande adepte des billets et des pièces de monnaie, révèle ce vendredi une enquête de sa Banque centrale... Malgré le développement des applications de paiement mobile et les prévisions d'une société sans cash, les espèces restent le mode de paiement le plus largement accepté chez les entreprises en contact direct avec les clients, telles que les magasins et les restaurants.

Selon l'étude, environ 92% des entreprises qui opèrent avec les clients directement en Suisse acceptent les espèces, tandis que seulement 59% acceptent les paiements via des applications telles que Google Pay. Les résultats de l'enquête de la Banque nationale suisse contrastent avec l'expérience de pays comme la Suède, qui fonctionnent de plus en plus sans espèces...

Les appli prennent du galon

Mais les mentalités évoluent, et les applications mobiles gagnent du terrain, avec un taux d'acceptation en hausse de 40% en 2021, et elles sont désormais plus acceptées que les cartes de crédit et de débit en Suisse.

Pour les entreprises suisses qui traitent avec leurs clients à distance - par exemple en ligne, par e-mail ou par téléphone - les virements bancaires sont le moyen le plus populaire d'accepter les paiements, suivis des factures, puis des espèces, selon l'étude.

Question politique

La disponibilité et l'acceptation de l'argent physique sont devenues une question politique en Suisse, où les billets de banque sont traditionnellement populaires, même pour les achats importants comme les voitures. Les défenseurs du cash argumentent en mettant en avant leurs inquiétudes pour les plus jeunes et les personnes âgées, parce qu'elles n'ont pas accès aux applications ou aux cartes de paiement, alors que le nombre de banques et de distributeurs automatiques de billets est en baisse...

Deux référendums sur le thème de l'acceptation de l'argent liquide dans le cadre de la tradition suisse de démocratie directe sont actuellement à différents stades et ont recueilli près de 200.000 signatures. Le titre de l'un d'entre eux parle pour lui-même : "Oui à une monnaie suisse libre et indépendante sous forme de pièces ou de billets"...