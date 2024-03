Les Suisses disent non à la retraite à 66 ans !

Mais approuvent un "13ème mois" de pensions de retraite...

(Boursier.com) — C 'est un grand "non" !... Les Suisses se sont opposés par votation à environ 75% à décaler de 65 à 66 ans l'âge de départ à la retraite dimanche. L'objectif était de pérenniser le financement du système de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS).

Le pays a en revanche voté en faveur d'un relèvement des pensions de retraite, l'inquiétude sur le coût de la vie l'emportant sur les mises en garde du gouvernement et des milieux financiers, selon les projections préliminaires du radiodiffuseur public SRF.

Un décompte des votes publié par SRF montre que 58% des participants ont soutenu la proposition permettant aux retraités de bénéficier d'un 13e mois supplémentaire par an de versement de leurs pensions, contre 42% seulement qui se sont prononcés contre, ce qui laisse présager une victoire plus nette que celle prédit par les dernières enquêtes d'opinion...

Inefficace ?

Le gouvernement, les lobbies économiques et le Parlement, qui penchent actuellement à droite, avaient rejeté la proposition en la jugeant inefficace d'un point de vue financier. Par le passé, les électeurs suisses se sont montrés prudents s'agissant de soutenir des mesures considérées comme une menace pour les entreprises...

A lire aussi...

Contraste

Le vote sur les retraites contraste avec les référendums des dernières décennies, au cours desquels la Suisse a rejeté de manière ferme des propositions qui auraient raccourci la semaine de travail ou encore accordé davantage de vacances aux citoyens.

L'inquiétude concernant le coût de la vie est largement répandue. Selon une étude publiée en novembre par l'Economist Intelligence Unit, Zurich, première agglomération de Suisse, partage avec Singapour le record de la ville la plus chère au monde.