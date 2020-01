Les spiritueux sans alcool promis à un bel avenir ?

Surfant sur la mode du "janvier sans alcool" et du goût pour des boissons plus saines, les industriels se repositionnent...

(Boursier.com) — Les Britanniques ont inventé en 2013 le "Dry January", ou "Janvier sobre" en français, pour pousser les consommateurs à "lever un peu moins le coude" après les excès de fin d'année. L'idée a été reprise cette année dans l'Hexagone, à l'initiative de plusieurs associations de prévention, mais sans le soutien de l'Etat...

Le "mois sans alcool", qui devait être porté par Santé publique France a en effet finalement été enterré, plusieurs médias évoquant une décision prise directement à l'Elysée, Emmanuel Macron ayant lui-même promis fin 2019 à certains producteurs du champagne de ne pas... pousser le bouchon trop loin.

Une mauvaise nouvelle pour les défenseurs du projet, alors que la consommation d'alcool a cessé de baisser entre 2013 et 2017 dans le pays...

Les goûts changent !

Pourtant, face à la prise de conscience croissante des dangers liés à l'alcool, et à la demande grandissante des consommateurs pour des produits plus sains et moins sucrés, les industriels se repositionnent sans attendre : Les données du cabinet IWSR, reprises par 'Les Echos', montrent que les ventes de spiritueux sans alcool devraient bondir de 80% entre 2018 et 2022 sur le marché britannique. "Parallèlement, l'alcool traditionnel devrait afficher une timide hausse de 1,2%", note le quotidien économique...

En France aussi, les usages évoluent : en 2017 et 2018, le marché des boissons peu ou pas alcoolisées a bondi d'environ 20%, puis de 30,5% - elles représentent respectivement 2,6% et 3,5% de part de marché en volume.

Nouvelles boissons sans alcool

Diageo, le propriétaire de Guinness ou Johnnie Walker, a pris cet été une part majoritaire dans la petite société britannique qui fabrique Seedlip, un "smili gin" dont 30.000 bouteilles se sont vendues l'an dernier. De son côté, Pernod Ricard (Jameson, Clan Campbell ou Absolut), a choisi de miser sur une autre entreprise, Ceder's, et sur Celtic Soul, une boisson non alcoolisée qui ressemble au whisky.

"Le secteur est d'autant plus intéressant qu'avec une alcoolémie nulle, cette nouvelle catégorie de boissons échappe aux lourdes taxes qui pèsent d'ordinaire sur les spiritueux", rappellent 'Les Echos'. De quoi attirer des distilleries comme William Grant & Son et de manière plus inattendue, un distributeur comme Lidl, prêt à parier sur cette nouvelle mode !